SplashtopがSupportWorld Live 2024で革新的なリモートアクセスソリューションを紹介
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SupportWorld LiveでSplashtopと一緒にITサポートの未来を見てみましょう
カリフォルニア州クパチーノ、2024年4月15日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、今後開催されるSupportWorld Liveカンファレンスに出展者として参加することを発表できることを嬉しく思います。このサービスとサポートの専門家向けの主要なイベントは、2024年4月29日から5月1日まで、コロラド州デンバーのコロラドコンベンションセンターで開催されます。
SupportWorld Liveは、1,500人以上の業界専門家を一堂に集め、最も包括的な技術とサービスの選択肢を探求します。このイベントは、Informa社の一部であるHDIによって組織され、サポートとサービス管理の急速に進化する世界で先を行くための重要なハブを提供します。
ブース#211では、Splashtopが最先端のリモートアクセスとITサポートソリューションを展示し、Splashtop EnterpriseやSplashtop SOSを含みます。これらのプラットフォームは、IT専門家がセキュリティ、シームレスなサポートを提供し、複数のエンドポイントでの運用効率を向上させるために設計されています。参加者は、ServiceNowやZendeskなどの主要なITSMプラットフォームとのSplashtopの統合機能がワークフローを合理化し、エンドユーザーのダウンタイムを大幅に削減する方法を学びます。
「SupportWorld Liveの出展者として、Splashtopは、リモートアクセスソリューションがIT専門家の日常業務をどのように強化し、複数のITツールを単一のプラットフォームに統合し、サポート体験を向上させ、技術者の管理を強化するかを示すことを楽しみにしています。当社のツールは、今日のIT担当役員とサポートスタッフの重要な要求を満たすように設計されており、オンプレミスとクラウドの両方のソリューションを提供しています」と、Splashtopのグローバルテクニカルサポートのシニアディレクターであり、HDIサンフランシスコベイエリアチャプターのコミュニケーション副社長であるStephen Ngは述べています。「また、HDIがこれらの重要な業界集会を継続的に促進していることを誇りに思います。これらのイベントは、私たちのような革新的なソリューションを紹介するだけでなく、サービス管理の専門家が洞察を交換し、業界を前進させるコミュニティを育む場でもあります。」
カンファレンス参加者は、Splashtopのブースを訪れてライブデモを見たり、Hypervolt 2 Proを獲得するチャンスを得たりすることができます。これは、SplashtopのソリューションがITサポート業務を最適化し、さまざまなデバイスでのサービス提供を向上させる方法を直接見るためのユニークな機会です。
Splashtopとその受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションについての詳細は、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com