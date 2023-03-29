SplashtopがIABM BaM Awards® 2023にノミネートされました
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放送＆メディア向けの高性能リモートプロダクションソリューションで「Produce」カテゴリーで認められました
カリフォルニア州クパチーノ – 2023年3月29日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、放送とメディア向けの高性能リモートプロダクションソリューションがIABM BaM Awards® 2023の「Produce」カテゴリーでショートリストに選ばれたことを誇りに思います。この賞は、実際のビジネスとクリエイティブな利益をもたらす優れた技術革新を認識しています。NABショーエディションのショートリストは、約150のエントリーから独立した審査員によって選ばれました。
Splashtopは、放送局がどこからでも最高のパフォーマンスと精度でオンエアできるようにします。リモートチームは、強力なワークステーションや編集ベイに仮想的に接続し、今日の要求の厳しいプロダクションと放送のニーズに対応できるリモート環境で創造し、協力し、楽しむことができます。強力なセキュリティ、使いやすいインターフェース、最高のカスタマーサポートを備えたSplashtopのクラウドおよびオンプレミスソ��リューションは、メディアおよびプロダクションスタジオ、デザイナー、オーディオ/ビデオ同期スタジオなどに好まれています。
「この名誉ある賞をいただき、放送・メディア業界の国際貿易協会に感謝します」と、Splashtopの最高経営責任者であるMark Leeは述べました。「私たちSplashtopは、長年にわたり放送業界にサービスを提供しサポートしてきました。そして、クライアントのニーズに合わせてリモートプロダクションソリューションを進化させてきました。フィールドからの報道、スタジオ内、または自宅での作業に関わらず、Splashtopはクリエイティブや技術専門家のために設計されており、迅速で高精度な作業に必要なパワーとパフォーマンスを提供します。」
今日、Splashtopは、世界中の3つのトップ5テレビおよびニュースネットワーク、主要なスポーツ放送組織、複数のプロスポーツリーグ、数百のエンターテインメントスタジオに、リモートプロダクションアーキテクチャのバックボーンとして信頼されています。Splashtopは、オリンピック、ビッグゲーム、主要な政治選挙、Dopplerレーダーからの毎日の天気更新のライブ放送をサポートしてきました。
Splashtopのリモートアクセスソフトウェアは、どのデバイスからでも安全に強力な作業用コンピュータとアプリケーションを使用できるように、プロダクションチームをサポートします。メディアとエンターテインメント向けのソリューションは、NVIDIA、AMD、IntelのGPUに最適化されています。Splashtopのリモートプロダクションソリューションの詳細については、4月16日から19日にラスベガスで開催されるNAB Showのブース#9118でライブデモをご覧いただくか、Splashtop.com/solutions/media-and-entertainmentをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、8K / 60fpsを実現することが可能であり、
遅延のない体験を提供します。Splashtopは、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス、幅広いデバイスサポート、そして迅速なカスタマーサービスを備えています。3,000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com