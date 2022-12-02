Splashtopは2012年にIntel Sandy Bridgeマザーボードに搭載されます
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Intelは、数百万のマザーボードにSplashtop Streamerをバンドルし、エンドユーザーがPCをパーソナルクラウドやデジタルホームハブに変えることを可能にします。
2011年12月7日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、Intel (NASDAQ:INTC)と提携し、PCコンテンツ、メディア、ファイル、アプリをモバイルデバイスやテレビに配信するパーソナルクラウドを可能にするために、数百万のマザーボードにSplashtopをバンドルすることを発表しました。
Splashtopは現在、世界中の500万人以上のモバイルユーザーをPCまたはMacにいつでもどこでも接続しています。
Splashtopは、Intel Sandy Bridge CPUチップセットに完全に最適化されており、モバイルデバイスに低遅延で1080p、30フレーム/秒の高解像度ビデオを提供することができます。
「人々はより強力なPCを購入し、それを個人のクラウドに変えて、コンテンツ、ファイル、アプリケーションをモバイルデバイスに提供しています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べました。「Intelと提携し、Splashtopを最適化して最高のクロスデバイスユーザーエクスペリエンスを提供できるこ��とに興奮しています。」
Splashtop リモートデスクトップ は、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。重要な作業ファイルやOutlook、PowerPoint、Excel、Wordなどのオフィスアプリケーションに簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームを含む個人のエンターテインメントコンテンツもリモートで楽しむことができます。
Splashtop リモートデスクトップを使ってユーザーは以下を行えます:
直感的なタッチジェスチャーでPCやMacを完全にコントロールし、ファイルにリモートアクセスしてアプリケーションと対話します
Microsoft Officeドキュメント（Word、Excel、PowerPoint）およびMicrosoft Outlookを使用する
iPhoto、Quicken、Keynoteなどのアプリケーションにアクセス
コンピュータに保存されたビデオ（Hulu、Netflix、DVD）を視聴し、iTunes、Windows Media Player、その他の形式で音楽を再生
ブックマーク、お気に入りのプラグイン、拡張機能を備えたIE、Firefox、Chrome、Safariブラウザにアクセスできます
Wi-Fiおよび3G/4Gネットワークを介してPCまたはMacに接続
Wake-on-LANでエネルギーを節約
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHoundなどは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、Amazon Appstore for Androidで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、何百万人ものモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しむことができます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイスで消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています — PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームがあります。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
Useful links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop リモートデスクトップ: https://www.splashtop.com/remote