SplashtopがRed HerringのTop 100 North America Listのファイナリストに選ばれました
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San Jose, CA — 2013年5月7日 — リモートデスクトップとアプリケーションアクセスのリーディングカンパニーであるSplashtop Inc.は、北米ビジネス地域からの今年最も有望なプライベートテクノロジーベンチャーを称える名誉あるリストであるRed Herring’s Top 100 North America賞のファイナリストに選ばれたことを本日発表しました。Splashtopは、大企業、中小企業、消費者に対して、ビジネスクリティカルなアプリ、データ、ファイルをコスト効果的にモバイル化する高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスを提供します。.net、IE、Flash、CAD/CAMやデザインプログラムのような「厚い」ビジネスアプリケーションにiPad、タブレット、スマートフォンからアクセスできることで、モバイルデバイスからアクセスできるものにほとんど制限がありません。Splashtopの特許出願中の技術により、ゲーマーはiPadでコンピュータゲームをプレイでき、教育者は教室を歩き回りながら、コアカリキュラムを共有、プロジェクト、注釈を付け、よりインタラクティブに学生と関わることができます。
「ファイナリストに選ばれることは大変光栄です」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「多くの素晴らしい企業がリストに載っており、私たちがその中で多くのユーザーに大きな利便性とビジネス価値を提供する企業として認識されていることを嬉しく思います。」
Red Herringは1995年以来、最もエキサイティングで有望なスタートアップと「スケールアップ」を選んできました。ファイナリストは、北米全体からの数百の候補者の中から個別に評価されます。20の主要な基準がスコアリングとプロセスの基盤となっています。それには、候補企業のアドレス可能な市場規模、IPと特許、資金調達、概念実証、追跡収益、経営陣の専門知識などが含まれます。各企業は、詳細な提出を行った後、個別のインタビューを受け、デューデリジェンスが補完されます。ファイナリストのリストには、その年の最もパフォーマンスが高く、著名な企業がしばしば含まれます。
このユニークな評価は、会社の実際の実績と地位のレビューによって補完されており、Red Herringが「バズ」を超えて見通し、業界での最高のビジネスチャンスを発見し、推進するための貴重な手段としてリストを活用できるようにしています。
「ファイナリストリストは、起業家やVCによる優れた選択と、企業アメリカにおけるスタートアップの堅実な基盤を確認するものです。彼らの革新を受け入れています。すべての指標によれば、アメリカ合衆国の起業家精神の卓越性を強調しています」とRed Herringの発行者兼CEOのAlex Vieux氏は述べています。
Red Herring 100 North America賞の2013年版のファイナリスト選考は、技術革新、管理力、市場規模、投資家の記録、顧客獲得、財務の健全性に基づいています。発表に先立つ数ヶ月間、セキュリティ、Web 2.0、ソフトウェア、ハードウェア、ライフサイエンス、クラウド、�モバイルなどの分野で数百の企業が賞の資格を得るために提出を完了しました。
ファイナリストは、2013年5月21日から23日にカリフォルニア州モントレーで開催されるRed Herring North America Forumで、彼らの勝利戦略を発表するよう求められます。トップ100の受賞者は、5月23日のイベントの夕方に特別な授賞式で発表されます。