Splashtopの調査によると、ITリーダーの3分の1がリモートアクセスとリモートサポート技術のおか��げで職場でのストレスが軽減されたと感じています。
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しかし、33％のIT意思決定者は、この冬にリモートおよびオフィスワーカーをサポートする際のさまざまな課題を予想しています
London, United Kingdom – 12 January 2022: 過去2年間、職場のストレスと燃え尽き症候群は過去最高に達していますが、Splashtopの新しい調査によると、ITリーダーの3分の1（34%）がセキュアリモートアクセスとサポート技術のおかげで職場でのストレスが軽減されていると感じています。
レポートのデータ、From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment は、3GEMによる調査を通じて取得され、英国の小規模、中規模、大規模企業（従業員250人以上）の1000人のIT意思決定者を対象に投票しました。過去18か月間、リモートアクセスとサポート技術はどこからでも働くことを広く促進し、従業員はオフィスと同じくらい自宅から生産的になることを学びました。冬が本格化し、時計の変更、寒い天気、暗い夜が伴う中、新しいデータはリモートアクセスとサポート技術の利点が職場の効率を超えて広がっていることを示しています。
IT意思決定者の5分の2（42%）は、リモート技術が導入された結果、仕事がより楽しいとまで述べています。これに加えて、36％の回答者は、リモートアクセスツールがユーザーや同僚に対する意思決定者としての信頼を高めると感じており、ほぼ半数（47％）は、リモートアクセスツールがユーザーだけでなくITチームにも利益をもたらすことを評価しています。
ITリーダーはこの冬にさまざまな課題を予想しています
冬の間にITリーダーが直面する最大の課題について尋ねられたとき、英国の企業の考えにはさまざまな潜在的な問題が見つかりました。3分の1（33％）は、リモートワーカーとオフィスワーカーの両方をサポートすることにいくつかの課題があると予想しており、30％はリモートワークの結果として柔軟な勤務時間をサポートすることが予想される問題であると述べました。さらに、13％は、オフィスが完全に稼働していないときの運営に関する予算の懸念を特に指摘しました。従業員の健康に関する問題も考慮されており、18％は身体的な病気や精神的な健康の悪化の影響を予想される課題として指摘しました。
「英国の組織のレーダーに幅広い問題があることは励みになりますが、分散型労働力に関する具体的な計画を立てることが、今後数ヶ月で多くの予想される懸念に対処するために重要であることは明らかです」とSplashtopのEMEAゼネラルマネージャーであるAlexander Draaijerは述べました。「リモートアクセスツールへの投資は、ITマネージャーに予算に関する安心感を与え、効率的で生産的な職場を促進する自信を与え、最終的にはより良い従業員体験と幸せな労働力につながります。」
分散作業はますます複雑化する可能性があります
分散作業が多くの英国企業の文化と実践に組み込まれている今、4分の1（25％）のITリーダーは、さまざまな作業パターンの採用と特定の個々のチームメンバーのニーズの拡大リストにより、ますます複雑になる可能性があると考えています。これは、柔軟なポリシーの結果として、ITの意思決定者の大多数（82%）が一般的に長時間働くようになったという発見を悪化させる可能性があります。
調査では、ITリーダーの35％が分散型の働き方が仕事を難しくしたと認識している一方で、大多数（61％）はこの大きな変化を促進するために1日1時間余分に働いていることも明らかになりました。分散型の労働力を可能にするために余分な1時間を費やすだけでなく、ITマネージャーは従業員に感情的なサポートも提供しており、5分の1（20％）は特定の状況でセラピストや親友として行動していると述べています。
「意思決定者がすでに分散型の働き方を受け入れる将来の複雑さを考慮していることは心強いです。より多くのデバイスの管理、シャドウIT、ランサムウェアの増加、VPNやリモートデスクトッププロトコルに関連する脅威が、どこでもいつでも働く能力を求める世界に移行する中で、適切な準備がこれまで以上に重要です」とDraaijerは述べました。
「今日、適切なソリューションを導入することは、英国の組織全体の健康に長期的な利益をもたらし、ITリーダーは技術が必要になる前に賢明な決定を下すことで先を行くことができます。」
Methodology
Splashtopは3GEMと協力して、9月30日から10月7日までの間に英国の中小企業（従業員250人以上）のIT意思決定者1000人に調査を行いました。
Splashtopについて
シリコンバレーとアムステルダムに本�社を置くSplashtopは、セキュアリモートアクセスとリモートサポートのリーダーとして、ユーザーが求める対面のような体験と、IT部門が信頼できるセキュリティを提供しています。動作が重くて遅いリモートアクセスソリューションとは異なり、Splashtopでは、まるで現地のマシンの前にいるかのように、高速でシンプルかつ安全な操作性を実現します。4K・60fpsの高画質に、エンタープライズグレードの信頼性と拡張性を備えた当社のソリューションは、パフォーマンスの新たな基準を打ち立てます。Splashtop は、Windows、Mac、Linux、iOS、Android 向けのアクセスとサポートを単一のアプリケーションに集約し、効率化します。2段階認証、シングルサインオンに加え、SOC2、GDPR、CCPA、HIPAAへの準拠により、信頼できるセキュリティを提供します。Splashtopの即時グローバルサポートにより、企業規模にかかわらず、ユーザーは専門家と直接話すことができます。詳しくはwww.splashtop.comをご覧ください。