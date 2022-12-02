Splashtop Remoteはあらゆるコンピューティングデバイスをシームレスに接続します – 現在、Android��とWindowsのサポートを追加中
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どのオペレーティングシステムでも、タブレットやスマートフォンを持っている人は誰でも、どこからでもPCのコンテンツ、メディア、アプリケーションにアクセスできます
2011年1月6日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、人気のあるSplashtop リモートデスクトップソフトウェアを、iOSクライアントのサポートに加えて、AndroidおよびWindowsクライアント向けにも提供することを発表しました。このクライアントプラットフォームのサポート拡大により、AndroidまたはWindowsのスマートフォンやタブレットを持つ誰もが、モバイルデバイスのオペレーティングシステムに関係なく、外出先でPCのコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようになります。
「Splashtopは『どこでもブリッジ』を構築しています」と、SplashtopのCEOで共同創設者のMark Leeは述べました。「もちろん、ここで話しているのはソフトウェアであり、アラスカの政治ではありません。AndroidベースのeReaderを持つ消費者であれ、iPhone、iPad、Windowsタブレットを使用するビジネスであれ、今や自宅やオフィスのPC上のすべてがどこにいても指先で操作できます。Splashtop Remoteはすべてのデバイスをシームレスに接続します。」
Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーはiPad、iPhone、またはAndroidベースのDell Streak、Samsung Galaxy Tab、Lenovo LePadなどのモバイルデバイスを介して、コンピュータにリモートで簡単にアクセスして制御できます。初めて、ユーザーはフルリアルタイムのビデオとオーディオを含む豊かでインタラクティブなリモートPC体験を楽しむことができます。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーは映画を見たり、音楽を聴いたり、すべてのファイルやアプリケーションにアクセスしたり、PCやFlashゲームをリモートでプレイしたり、さらには「Wake-on-LAN」機能を介してコンピュータをリモートで起動したりできます。Splashtop Remoteは、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、スペイン語のユーザー向けにローカライズされています。
Splashtop Remoteは現在、Apple App StoreとiTunes、そしてAndroid Marketで利用可能です。Splashtop Remoteの詳細はこちらをご覧ください: https://www.splashtop.com/remote。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。AppleによりApp Storeのトップセラーの一つとして認識されたSplashtop Remoteは、ユーザーがスマートフォンやタブレットからPCを離れてもフルコンピュータ体験を楽しむことができます。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの4,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote