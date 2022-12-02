Splashtop リモートデスクトップ for Windows 8 Launches in the Windows Store
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Splashtopは、Windows 8からWindowsベースのPCやMacにリモートでアクセスする最も簡単で高速な方法です
2012年8月2日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであり、Windows 8用のSplashtop リモートデスクトップがWindows Storeで利用可能になったことを発表しました。消費者プレビュー版として、Splashtop リモートデスクトップのユーザーインターフェースはWindows 8のネイティブジェスチャーに最適化されており、使いやすいドラッグアンドドロップのコンピュータお気に入りリストや、スワイプして隠れたメニューを表示する機能が含まれています。
これでWindows 8ユーザーも、タブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスを使用する700万人以上のSplashtopユーザーと共に、WindowsベースのPCやMacにリモートで接続し、アプリケーションを実行し、ファイルを表示および編集し、HD映画を視聴し、最大30フレーム毎秒でグラフィック集約型のゲームをプレイすることができます。
「Windows 8用のSplashtop リモートデスクトップで、私たちはクロスデバイスコンピューティングの業界リーダーであり続けるという約束を果たし続けています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「Splashtopは、Microsoftと協力して、個人の生産性とビジネスアプリケーションのための最高のリモートデスクトップ体験を提供できることを嬉しく思います。」
「Splashtopは、既存のアプリケーションをMetroスタイルアプリとして再構築した素晴らしい例です」と、Microsoft Corp.のWindowsパートナーおよび開発者のシニアディレクターであるJohn Richards氏は述べています。「Windows 8の新機能を活用し、あらゆる形状のWindows 8デバイスで動作する体験を提供します。」
Splashtop リモートデスクトップ for Windows 8は、Wi-Fiおよび3G/4Gネットワークを介して、PCまたはMacのリモートアクセスサポートをフルオーディオとビデオで提供します。このバージョンでは、インターネット経由でコンピュータにアクセスするには静的IPアドレスを使用する必要があります。
その後、Windows 7、Vista、XP（Home Premiumを含む）またはWindows 8 Release Previewを実行するPCまたはMac OS X 10.6+（MacユーザーにはSnow LeopardまたはLionが必要）に無料のSplashtop Streamerをインストールします。
Windows 8をサポートするだけでなく、SplashtopはiOSおよびAndroidデバイスでも利用可能です。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに、高性能で安全なインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできるようにします。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。700万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。 Splashtop Bridging Cloud™は、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高いパフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop PR Team
便利なリンク:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer