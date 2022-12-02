Splashtop リモートデスクトップ HD for NVIDIA Tegra 3 Quad-Core Processor Achieves Record パフォーマンス
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Splashtop リモートデスクトップ HDはTegra 3に最適化されており、60フレーム以上のフレームレートと40ミリ秒未満のレイテンシーで、優れたゲームとHDビデオ体験を提供します
2011年12月19日 — サンノゼ、カリフォルニア — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、受賞歴のあるSplashtop リモートデスクトップ HDアプリケーションがNVIDIA® Tegra® 3クアッドコアモバイルプロセッサに完全に最適化され、優れたゲームとHDビデオ体験のために超高パフォーマンスを提供することを発表しました。Splashtop リモートデスクトップは、ユーザーがPCやMacにリモートでアクセスし、フルオーディオと高精細ビデオを楽しむことができ、3Dインタラクティブゲームにも対応しています。
Splashtopのベンチマークによると、Tegra 3を搭載したタブレットでSplashtop リモートデスクトップ HDを使用すると、60フレームレートを超え、40ミリ秒未満のレイテンシーを実現できます。これにより、ユーザーに優れたゲームとHD視聴体験を提供し、業界の新しいパフォーマンス基準を設定します。NVIDIAによると、Tegra 3はそのデュアルコアの前身と比べて最大5倍のパフォーマンスを提供し、消費電力が低く、バッテリー寿命が長くなっています。
「Splashtopと緊密に協力して、Tegra 3を搭載したタブレットやその他のデバイスで最高のパフォーマンスを発揮するリモートデスクトップソリューションを提供できることは素晴らしいことです」とNVIDIAのシニアコンテンツ開発マネージャーであるChris Pedersenは言いました。 「NVIDIAとSplashtopは常にパフォーマンスの限界を押し広げてきましたが、Splashtop リモートデスクトップは両社が何を成し遂げられるかを示しています。」
「Splashtopリモートデスクトップを使えば、ユーザーはPCを持ち歩くことなく、タブレットでどこへでも行けます。彼らは超高速のリモートゲーム体験を楽しむことができます」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「最新のTegra 3クアッドコアプロセッサを活用することで、Splashtopは新たなレベルに到達します。ゲーマーも非ゲーマーも驚くことでしょう。」
この高 パフォーマンスバージョンのSplashtop リモートデスクトップ HDは、Android 4.0（Ice Cream Sandwich）を実行するTegra 3搭載のすべてのタブレットで利用可能になります。例えば、ASUS Eee Pad Transformer PrimeがAndroid 4.0にアップデートされたときに利用可能です。
Splashtop リモートデスクトップについて
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション、例えばOutlook、PowerPoint、Excel、Wordなどに簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームなどの個人用エンターテインメントコンテンツもリモートで楽しむことができます。Splashtop リモートデスクトップのユーザーは、インターネットまたはLANを介してデバイスに接続できます。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHoundなどは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、Amazon Appstore for Androidで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、何百万人ものモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しむことができます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています — PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームがあります。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop PRチーム
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