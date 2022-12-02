Splashtop リモートデスクトップ HD Bundled on Toshiba AT200 Tablet Available in 選択する Regions
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AT200タブレットのユーザーは、選択する地域でモバイルデバイスをSplashtopリモートデスクトップと接続し、PC上のファイルやコンテンツにアクセスできます
March 20, 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、本日、受賞歴のあるSplashtop リモートデスクトップ HDがToshiba AT200タブレット（地域によって異なるモデル名が使用される場合があります）にプリバンドルされ、アジア太平洋、カナダ、ヨーロッパで利用可能になることを発表しました。
Splashtop リモートデスクトップ HDがプリバンドルされているため、選択する地域のAT200タブレットのユーザーは、PC上のファイルやコンテンツにフルオーディオとビデオでリモートアクセスできるようになり、自宅のエンターテインメントハブやオフィスのパーソナライズされたプライベートクラウドを作成できます。
「Splashtop Remoteがプリインストールされたタブレットは、外出先でPCにアクセスするのに最適な方法です。「今後、ToshibaのタブレットやPCにSplashtop リモートデスクトップアプリケーションがプリロードされることを期待しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「今やどこでも、いつでも写真やビデオを見たり、音楽を聴いたり、ファイ�ルにアクセスして編集したりできます。タブレットでSplashtop リモートデスクトップを使えば、あなたのパーソナルクラウドが指先に。
Splashtop リモートデスクトップ HD はGoogle Playで9.99ドルで販売されており、Splashtop リモートデスクトップは4.99ドルで販売されていますが、Toshiba AT200タブレットにプリインストールされており、選択する地域でエンドユーザーに無料で提供され、各使用ごとに5分間の試用が可能です。
タブレットでSplashtop リモートデスクトップアプリケーションを使用するには、Splashtop Streamer ソフトウェアが実行されているPCに接続されている必要があります。多くのToshiba PCにはSplashtop Streamerがバンドルされており、https://www.splashtop.com/streamerで無料で入手できます。
Splashtop リモートデスクトップについて
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション、例えばOutlook、PowerPoint、Excel、Wordなどに簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームなどの個人用エンターテインメントコンテンツもリモートで楽しむことができます。Splashtop リモートデスクトップのユーザーは、インターネットまたはLANを介してデバイスに接続できます。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intel、その他のパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。 Splashtop リモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound などは、Apple App Store、Google Play、HP App Catalog、BlackBerry App World、Amazon Appstore for Android で60カ国以上でトップセラーのアプリであり、数百万のモバイルユーザーに高パフォーマンスでインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しんでいます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」および「Best of 2012 CES」賞など、多くの権威ある賞を受賞しています。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームがあります。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
Useful links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop リモートデスクトップ: https://www.splashtop.com/remote