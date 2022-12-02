Splashtop リモートデスクトップ HDはHP TouchPadのベストセラーアプリです
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現在、HP TouchPadからPCやMacに接続できる使いやすいアプリで、ファイルやアプリケーションにアクセスできるようになり、既存のSplashtopリモートデスクトップソリューションに追加されました。webOSスマートフォン用
2011年10月10日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、HP TouchPad向けのSplashtop® リモートデスクトップ HDのリリースを発表しました。これにより、HP TouchPadからPCまたはMacへのリモートアクセスが、オーディオと高精細ビデオサポートを備えたワンクリックで可能になります。HP TouchPadファンにとって待望のSplashtop リモートデスクトップ HDは、現在HP App Catalogでベストセラーのアプリとなり、HP TouchPadユーザーから称賛を受けています。
新しいHP TouchPadリモートデスクトップソリューションに加えて、Splashtopは現在、HP Pre 2およびHP Pre Plusスマートフォン向けにHP webOSをサポートしています。Splashtopリモートデスクトップは、タブレットからスマートフォンまで、数百万のモバイルデバイスがPCやMacにリモートアクセスできるようにします。
“Splashtop has listened to our fans who have clamored for Splashtop リモートデスクトップ HD for HP TouchPad.「私たちは、TouchPad用の最初のリモートデスクトップアプリの1つであることを誇りに思います」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「HPのwebOSをサポートし続けることは、世界中の数十億のデバイスをつなぐという私たちのビジョンを実現する上でのもう一つの重要なマイルストーンです。」
「当社の開発者コミュニティは webOS に対して素晴らしい支援を示しており、Touchpad ユーザーに優れた体験を提供し続けています」と、HP の webOS Developer and App Marketing 担当ディレクターである Gloria Gavin 氏は述べています。 「HP TouchPad 向けの Splashtop の Remote Desktop HD アプリケーションは、webOS のアプリエコシステムで利用できる最高クラスのアプリケーションの優れた一例です」
Splashtop リモートデスクトップ HD for HP TouchPadは、HP App Catalogから期間限定で$4.99でダウンロードできます。
Splashtop リモートデスクトップ HDを使用すると、HP TouchPadユーザーは今すぐに:
直感的なタッチコントロールとおなじみのwebOSジェスチャーでPCやMacを完全に制御し、ファイルにリモートアクセスしてアプリケーションと対話
Microsoft Officeドキュメント（Word、Excel、PowerPoint）およびMicrosoft Outlookを使用する
iPhoto、Quicken、Keynoteなど、webOSでは利用できないその他のアプリケーションにアクセスする
コンピュータに保存されたビデオ（Hulu、Netflix、DVD）を視聴し、iTunes、Windows Media Player、その他の形式で音楽を再生
ブックマーク、お気に入りのプラグイン、拡張機能を備えたIE、Firefox、Chrome、Safariブラウザにアクセスできます
Wi-Fiおよび3G/4Gネットワークを介してPCまたはMacに接続
Wake-on-LANでエネルギーを節約
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーションは、この新しいアプリで簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームを含む個人のエンターテイメントコンテンツもリモートで視聴できます。モバイルデバイス、スマートフォン、タブレット、ノートブック、ウルトラブックだけでどこにでも行き、Splashtop StreamerをインストールしたPCやMacにフルアクセスできます。
Splashtop リモートデスクトップ is comprised of two components:
Splashtop リモートデスクトップ アプリケーションは、iOS、Android、webOS、Windows、MacOSをサポートするクライアントデバイスで実行されます。
Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以上がインストールされた任意のコンピュータで動作する無料のSplashtop Streamerソフトウェア
Splashtop について
Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであり、2006年に設立され、どこにいてもデバイスやクラウドを介してコンテンツやアプリケーションに迅速にアクセスできるようにすることを目指しています。Splashtopの主力製品であるSplashtop リモートデスクトップは、Apple App StoreとAndroid Marketでベストセラーとなっており、ユーザーはモバイルデバイスやPCからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyの7000万台以上のPCとモバイルデ�バイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com Splashtop PCおよびMacストリーマー: https://www.splashtop.com/streamer