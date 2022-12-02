Splashtop リモートデスクトップ Beats Angry Birds!
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使いやすいアプリが2カ国でギネス世界記録保持者を上回る
2011年5月19日 — サンノゼ, CA — Splashtop® Inc.は、インスタントアクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、オーストラリアとニュージーランドで新しいGuinness World Records® Holder、Angry Birdsを打ち負かし、今週のiPadアプリ全体でナンバーワンとなった有料リモートデスクトップiPadアプリで印象的な新記録を打ち立てました。
2010年9月にリリースされて以来、Splashtop リモートデスクトップは15か国で総合有料iPadアプリのナンバーワン、40か国でiPadビジネスアプリのナンバーワンにランクインしました。これはApp Annieによるものです。ランキングは頻繁に監視され、しばしば毎時間変動しますのでご注意ください。
出典: APPlyzer
「もしAngry Birdsをクリアすることが大したことではないと思うなら、子供たちに聞いてみてください！」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは言いました。「OK、真面目に言うと、私たちは本��当にAngry Birdsと競争しようとしているわけではありません。実際、Splashtopはゲームの素晴らしいエネーブラーです。」Splashtopのリモートデスクトップはビジネスアプリとして分類されていますが、同社は多くのハードコアゲーマーがiPadでWorld of Warcraftのようなグラフィック集約型のPCゲームをプレイするために使用していることをすぐに指摘します。実際には革命的なゲームアプリであることを誰が知っていたでしょうか？
TouchArcadeのブロガー、Brian Johnsonが最近のレビューで指摘しているように、「Splashtopは基本的にPC上で起こっていることの1:1の表現であり、ゲームを楽しむのに最適です！」最後に、平均的なカジュアルゲーマーが時間をつぶすためにCityVilleのようなクイックゲームをモバイルデバイスで楽しむ一方で、より豊かで深いゲームプレイ体験を求める真剣なゲーマーの両方を満足させるゲームアプリです。
Splashtop Remoteは、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、またはMac OS X 10.6以上のオペレーティングシステムに接続します。Splashtop Remoteは、モバイルデバイス上で動作するアプリケーションと、コンピュータ上で動作するアプリケーションの2つのコンポーネントで構成されています。スマートフォンやタブレットは、任意のネットワークを介してコンピュータに接続します。Splashtop Remoteの詳細はこちらについては、https://www.splashtop.com/remoteをご覧ください。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーション�にアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Apple App StoreでベストセラーのSplashtop リモートデスクトップは、ユーザーがPCから離れていてもスマートフォンやタブレットからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。アプリケーションは現在、Apple App Store、iTunes、Android Marketplace、webOS App Storeで利用可能です。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop Remote：https://www.splashtop.com/remote