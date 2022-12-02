Splashtop リモートデスクトップはMacのサポートを追加
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
ユーザーは、iPhone、iPad、iPod touch、またはAndroid電話から自宅やオフィスのMac上のメディア、ゲーム、アプリケーションに直接アクセスできるようになりました
2011年1月27日 — サンノゼ、カリフォルニア — Splashtop Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、受賞歴のあるSplashtop リモートデスクトップソフトウェア製品をMacに対応させたことを発表しました。これで、iMac、Mac Pro、MacBook ProとAir、Mac Miniのユーザーは、iPadのようなタブレットやiPhoneのようなスマートフォンを使って、自宅やオフィスのMacにシームレスにアクセスし、操作することができます。
「そのオーディオビジュアル機能のため、Macは長い間ハリウッドの愛の対象でした。「Macのように、Splashtop Remoteはマルチメディアで本当に輝いています」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べました。「私たちのソフトウェアは高フレームレートをサポートしているため、映画がよりスムーズになります。Mac互換性を備えた今、Splashtop Remoteはハリウッドとの関係に備えています。
Splashtop RemoteのMacサポートは、Windows、iOSクライアント、Androidデバイスのサポートも含むSplashtop製品ファミリーの最新の更新です。ユーザーは、iPad、iPhone、またはAndroidベースのDell Streak、Samsung Galaxy Tab、Lenovo LePadなどのモバイルデバイスを通じて、コンピュータにリモートでアクセスし、制御することができます。これにより、デバイス間でのコンピューティング体験が橋渡しされます。
初めて、ユーザーはリアルタイムのビデオとオーディオを含む豊かでインタラクティブなリモートPCとMacの体験を楽しむことができます。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーは映画を見たり、音楽を聴いたり、すべてのファイルやアプリケーションにアクセスしたり、PC、Mac、Flashゲームをリモートでプレイしたりできます。Splashtop Remoteは、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、スペイン語のユーザー向けにローカライズされています。
Macworld 2011の参加者は、ショーの間、Mobile App Showcaseのブース#818でSplashtopを訪問することで、MacでのSplashtop Remoteを自分で体験することができます。
Splashtop Remote クライアントは、Apple App StoreやiTunes、Android Marketで利用可能です。Splashtop Remote Mac サーバーアプリケーションを無料でダウンロードするか、Splashtop Remoteの詳細はこちらをご覧ください: https://www.splashtop.com/remote。画像については、こちらをご覧ください。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。AppleによりApp Storeのトップセラーの一つとして認識されたSplashtop Remoteは、ユーザーがスマートフォンやタブレットからPCを離れてもフルコンピュータ体験を楽しむことができます。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの5000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldからの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceからの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineからの「Best of 2011 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム