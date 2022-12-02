Splashtop Remoteが4か国でiPad有料アプリケーションの1位に
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最初のiPadアプリがフルWindows体験をリモートで提供 – ビデオとオーディオ付き – 初月で急成長
2010年10月20日 — サンノゼ、CA — Splashtop Incは、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーとして、iPad向けの最新アプリケーション、Splashtop RemoteがiPadアプリ市場で積極的なリードを取ったことを発表しました。有料アプリケーションの中で、Splashtop Remoteはオーストラリア、日本、韓国、イギリスの4か国で全アプリケーションカテゴリの中でトップの地位を獲得しました。さらに、Splashtop Remoteはカナダと中国で有料iPadアプリケーションの2位にランクインし、アメリカでは有料ビジネスアプリケーションの1位です。
「モバイルコンピューティングの分野は急速に進化しており、パーソナルクラウドの台頭とモバイルおよび非PCデバイスの人気により、コンピューティング体験はより柔軟で断片化されています」とSplashtop Inc.のCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Splashtop Remoteは、デバイス間のコンピューティング体験を効果的に橋渡しする最初の製品であり、ユーザーは非常に興奮しています。アプリの前例のない成長は、ユーザーが複数のデバイスで個人のコンテンツやアプリケーションにモバイルアクセスする需要を示しています。」
ビジネスアプリケーションカテゴリでは、Splashtop Remoteはすでに世界中で支配的な地位を築いています。このアプリは、オーストラリア、カナダ、中国、香港、日本、韓国、ポーランド、台湾、イギリス、アメリカを含む10か国で1位にランクされています。Splashtop Remoteはドイツでもビジネスアプリの3位にランクインしています。
Splashtop Remoteユーザーは、生産性や教育アプリから映画やビデオゲームまで、あらゆることにアプリを活用しています。製品の人気のある用途には、Flashベースのウェブコンテンツへのアクセス、OutlookやPowerPointなどのMicrosoft Officeアプリケーションへのアクセス、ホームネットワーク上のメディアコンテンツへのアクセスが含まれます。
Splashtop Remoteについて
Splashtop Remoteは、ユーザーがPCに簡単にアクセスして制御し、iPadを通じてWindowsをリモートで完全に体験できるようにし、デバイス間のコンピューティング体験を橋渡しします。初めて、ユーザーはリアルタイムのビデオとオーディオ機能を含む豊かでインタラクティブなリモートPC体験を楽しむことができます。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーは映画を見たり、音楽を聴いたり、すべてのWindowsファイルやアプリケーションにアクセスしたり、PCやFlashゲームをリモートでプレイしたりできます。Splashtop Remote for iPadはApple App Storeで現在利用可能です。Splashtop Remoteについての詳細はこちら: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop Inc.について
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、Dow Jonesによって注目すべきトップ50社の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。Splashtop Inc.は、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。受賞歴のあるSplashtop製品ファミリーにより、日常のコンピューティング体験を向上させ、ユーザーが関心を持つ情報への迅速で便利なアクセスを提供しています。2007年に初めて導入された、旗艦製品のSplashtopは、PCを起動してから数秒でオンラインになることができる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop Remoteは、ユーザーがPCから離れている間にiPadやその他のモバイルデバイスからWindowsのフル体験を楽しむことを可能にします。
Splashtop製品は現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyなどの主要メーカーから4,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.com をご覧ください
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Splashtop PRチーム
役立つリンク: Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com