Splashtop Remote Browserは、iPadユーザー向けにInternet Explorer、Firefox、Chromeを有効にします。
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アプリケーションは、iPadユーザーがPC上のブラウザに接続してネットサーフィンをすることを可能にします。
2011年4月28日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.、インスタントアクセスコンピューティングの世界的リーダーは、本日Splashtop® Remote Browserを発表しました。アプリケーションは、iPadユーザーがメインコンピュータ上の既定のブラウザ – Microsoft® Internet Explorer®、Mozilla Firefox、またはGoogle Chrome – を使用してウェブを閲覧できるようにします。コンピュータ側のブラウザに保存されたすべてのプラグイン、ブックマーク、データをそのままサポートします。
Splashtop Remote Browserは、現在のモバイルデバイス用ブラウザに比べて利点があります。アプリケーションがPCのフル機能のブラウザを実行するため、自然に馴染みのあるインターフェースを持ち、Adobe® Flash®やMicrosoft® Silverlight™、保存されたログイン資格情報、ブックマーク、フォームデータを含むすべてのプラグインを含んでいます。
Splashtop Remote Browserによって可能になった新しいタイプのモバイル使用には次のものがあります：
オンライン media consumption – iPadからおなじみのオンライン音楽、ビデオ、ラジオのウェブサイトを訪れ、PCで楽しむのと同じようにコンテンツを��楽しむことができます。サイトがiPadをサポートしているかどうかに関係なく。Forrester Research, Inc.の2011年3月のレポート「Best Practices For Tablet Media Apps」によると、iPadユーザーの58%がタブレットでビデオを視聴しています。
ブラウザベースのゲーム - iPadを使ってTouchでFlashやShockwaveを使用するお気に入りのゲームをプレイすることもできます！
便利なオンラインショッピング – 送付先住所、ログインとパスワード、クレジットカード番号がコンピュータブラウザに保存されているため、iPadのキーボードで再入力する必要はありません。
「モバイルウェブブラウザの世界では、すべての道がローマに通じるわけではありません。「一部のブラウザはティンブクトゥであなたを見捨てることがあります」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「Splashtop Remote Browserを使用すれば、PCブラウザが行ける場所ならどこでも行けます - Flashの制限やプラグインの互換性の問題なしに。これらすべてがiPadから可能です。」
iPad用のSplashtop Remote BrowserはApple App Storeから無料で入手でき、5分間のセッションに制限されています。現在、Windowsベースのコンピュータを介してブラウジングをサポートしています。Mac OSのサポートは開発中です。消費者は、$4.99で完全かつ無制限のSplashtopリモートデスクトップアプリケーションにアップグレードできます。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop リモートデスクトップは、Apple App Storeでベストセラーとなっており、ユーザーはスマートフォンやタブレットからPCを離れていても、フルコンピュータ体験を楽しむことができます。このアプリケーションは現在、Apple App Store、iTunes、およびAndroid Marketで利用可能です。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop PRチーム
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Splashtop ホーム：https://www.splashtop.com
Splashtop Remote：https://www.splashtop.com/remote