Splashtop Remote for AndroidがCES 2011でLAPTOP Magazineによってベストアプリに選ばれました
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リモート接続の強さ、アクセスのしやすさ、そして優れたビデオとオーディオの品質が勝利の組み合わせを提供します
2010年1月12日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、最新のソフトウェア製品であるSplashtop Remote for AndroidがLAPTOP Magazineから権威あるBest of CES賞を受賞したことを発表しました。このアプリケーションは、Best App/ソフトウェアカテゴリでトップの座を獲得しました。受賞者は、2011年のConsumer Electronics Showで紹介された数十の中で最も革新的な製品を代表するものとして呼び出されました。
「これは、ベストソフトウェアのアカデミー賞を受賞するようなもので、私たちのコードに自信を持たせてくれます」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Splashtop Remote for Androidは、Androidベースのタブレットやその他のモバイルデバイスを持つ人々が、以前はPCに縛られていた情報やエンターテイメントを、どこでもいつでも楽しむことができるようにする、私たちの『どこでもブリッジ』の重要な部分を表しています。」
この最新の栄誉に加えて、Splashtop Remoteは最近、Apple iTunes 2010 Rewindリストで日本、イギリス、カナダ、オーストラリアで「ベストセラー」として名を連ねまし��た。これは、iPhone、iPad、iPod touch向けにその年に利用可能だった最もホットな製品オファリングを強調したランキングです。
Splashtop Remote for Androidは、WindowsおよびiOSクライアントのサポートも含むSplashtop製品ファミリーの最新の追加です。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーはiPad、iPhone、またはAndroidベースのDell Streak、Samsung Galaxy Tab、Lenovo LePadなどのモバイルデバイスを通じて、コンピュータにリモートで簡単にアクセスして制御でき、デバイス間でのコンピューティング体験を橋渡しします。初めて、ユーザーはフルリアルタイムのビデオとオーディオを含む、豊かでインタラクティブなリモートPC体験を楽しむことができます。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーは映画を見たり、音楽を聴いたり、すべてのファイルやアプリケーションにアクセスしたり、PCやFlashゲームをリモートでプレイしたり、さらには「Wake-on-LAN」機能を使ってコンピュータをリモートで起動することもできます。Splashtop Remoteは、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、スペイン語のユーザー向けにローカライズされています。
Splashtop Remoteは現在、Apple App StoreとiTunes、そしてAndroid Marketで利用可能です。Splashtop Remoteの詳細はこちらをご覧ください: https://www.splashtop.com/remote。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。AppleによりApp Storeのトップセラーの一つとして認識されたSplashtop Remoteは、ユーザーがス��マートフォンやタブレットからPCを離れてもフルコンピュータ体験を楽しむことができます。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの4,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
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Splashtop PRチーム
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Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote