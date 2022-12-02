SplashtopがBlackBerry PlayBook向けのエンタープライズアプリ「Splashtop Pro」をリリース
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Splashtop Proを使えば、ITはBlackBerry PlayBookタブレットを使って30分でワークフォースを動員できます。
2012年5月10日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであるSplashtop Inc.は、BlackBerry® PlayBook™タブレットをサポートするSplashtop Proのリリースを発表しました。Splashtop Proは、企業のIT、サービスプロバイダー、システムインテグレーター向けに設計されており、タブレットを使用してモバイルワークフォースを実現します。Splashtop Proは、BlackBerry PlayBookタブレットを導入するエンタープライズITコミュニティにとって待望のアプリであり、PlayBook向けのベストセラーアプリであるSplashtop リモートデスクトップ HDの成功を受けて登場しました。
Splashtop Proを使用すると、ITは使いやすいクラウドベースのWeb管理コンソールを通じてデバイスを安全に管理および監視できます。これにより、ITは物理マシンまたは仮想マシン上で動作しているかに関わらず、個人、プライベート、およびパブリッククラウドを活用するモバイルワークフォースを可能にするポリシーを設定できます。
「RIMは企業での成功を目指しており、Splashtop ProはPlayBookの成功をサポートする完璧なアプリです」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べました。「従業員はPlayBooksを持ってどこへでも行き、コンピュータ上のすべてのアプリケーションとファイルにセキュアリモートアクセスできます。」
「Splashtopは、BlackBerry PlayBook向けにいくつかの主要なアプリケーションを開発しており、App Worldで今日最も人気のあるビジネスアプリケーションの1つを含んでいます。SplashtopがSplashtop ProをPlayBookに持ち込むことに興奮しています」と、グローバルアライアンスおよびビジネス開発担当VP、Martyn Mallickは述べています。「Splashtop ProとBlackberry PlayBookは、エンタープライズにリモートデスクトップコントロールをもたらす勝利の組み合わせです。」
Splashtop Proを使用すると、IT管理者は：
* インフラストラクチャの変更なしに組織内でタブレットを簡単に設定
* モバイルデバイスから企業コンピュータ上のアプリケーション、ファイル、コンテンツへのセキュアなアクセスを可能にする
* シンプルなWebベースの管理コンソールを介してモバイルデバイスとコンピュータの接続を一元管理
* ユーザーのアクセス許可を管理
* 共有アクセスのためにコンピュータをグループ化
* 接続タイプや時間などのポリシーに基づいて接続を管理
* 接続履歴を監視
* 更新を管理
* 優先サポートを受ける
Splashtop Proを使用すると、従業員はタブレットを使用して会社のハードウェアおよびソフトウェアリソースを共有することで、モバイルでより生産的になります。Splashtop Proは、デバイス間でのファイルやマルチメディアの転送、変換、同期の必要性を排除します。Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション、プレゼンテーション用のビデオ、音楽、写真にも簡単にアクセスできます。
Splashtop Proは、さまざまなビジネスシナリオでの使用に適しています。例えば:
* 社内のCRMシステムや他の価格設定、インベントリ情報にアクセスする必要があるフィールド営業担当者
* オフィスに戻らずにスケジュールを調整したい不動産エージェント
* 自宅で働くテレワーカーで、VPNを介してオフィスのコンピュータにリモートアクセスしたい人
* プレゼンテーションでクライアントを感動させたいデザイナー
* 患者のEMRに簡単にアクセスして、インタラクティブに所見を説明したい医療専門家
* マーケティングやその他の情報を支店と共有するフランチャイズオーナー
* モバイルデバイスを使用して注文を入力するレストランマネージャー
IT管理者は、5〜25ユーザーをサポートするSplashtop Proアカウントにhttps://www.splashtop.com/proでサインアップできます最初の30日間は無料です。
Splashtop Proは2つのコンポーネントで構成されています：
Splashtop Pro アプリケーションが BlackBerry PlayBook で実行中
The free Splashtop Streamer ソフトウェア that runs on any computer with Windows 7, Vista, XP
Splashtop Proのビデオをこちらでご覧ください: https://www.youtube.com/watch?v=y694AePJjG8
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの技術は、消費者とビジネスユー��ザーに高性能で安全なインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しむことができます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。600万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスにSplashtopが出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
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