Splashtop、ビジネス向けにSplashtop Proをリリース
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtop Proは、ITおよびサービスプロバイダーが30分で労働力をモバイル化することを可能にします
2011年11月1日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、タブレットを使用したモバイルワークフォースを可能にするために、企業IT、サービスプロバイダー、システムインテグレーター向けに設計されたSplashtop Proのリリースを発表しました。現在、Splashtopのモバイルアプリは、500万人以上のタブレットとスマートフォンユーザーにより、PCとMacのアプリケーションやファイルにフルオーディオと高解像度ビデオでリモートアクセスするために利用されています。
Splashtop Proを使用すると、ITは使いやすいクラウドベースのWeb管理コンソールを通じてデバイスを安全に管理および監視できます。ITは、物理または仮想マシンで実行されているかどうかにかかわらず、モバイルワークフォースが個人、プライベート、および/またはパブリッククラウドを活用できるようにポリシーを設定して適用できます。
「Splashtop Proはモバイルワークフォースを可能にする最速の方法です。30分で、企業のワークフォースはモバイルタブレットを使って、コ�ンピュータ上のアプリやファイルにフルアクセスできるようになります」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「私たちは、消費者向けアプリの使いやすさを企業のIT世界に持ち込み、ITがデバイス間の安全な接続を中央で制御および管理できるようにサポートすることに興奮しています。」
Splashtop Proを使用すると、IT管理者は次のことができます:
組織内でインフラストラクチャの変更なしにタブレットを簡単に設定
モバイルデバイスから企業のコンピュータ上のアプリケーション、ファイル、コンテンツへの安全なアクセスを可能にします。
シンプルなWebベースの管理コンソールを介して、モバイルデバイスとコンピュータの接続性を一元管理
ユーザーの承認を管理
共有アクセスのためにコンピュータをグループ化
接続タイプや時間などのポリシーに基づいて接続を管理
接続履歴を監視
更新を管理
優先サポートを受ける
Splashtop Proを使用すると、従業員はタブレットを使用して会社のハードウェアとソフトウェアリソースを共有することで、モバイルでより生産的になります。Proは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、同期する必要を排除します。重要な作業ファイルやOutlook、PowerPoint、Excel、Wordなどのオフィスアプリケーション、プレゼンテーション用のビデオ、音楽、写真に簡単にアクセスできます。
Splashtop Proは、さまざまなビジネスシナリオでの使用に適しています。例えば：
フィールドセールス担当者が会社の内部CRMシステムまたはその他の価格およびインベントリ情報にアクセスする必要がある場合
オフィスに戻らずにスケジュールを調整したい不動産業者
在宅勤務者がVPNを介してオフィスのコンピュータにリモートアクセスする
クライアントに印象を与えたいデザイナーたちがプレゼンテーションを行うとき
患者のEMRに簡単にアクセスして、所見をインタラクティブに説明しようとする医療専門家
フランチャイズオーナーが支店とマーケティングやその他の有用な情報を共有
モバイルデバイスを使用して注文を入力するレストランマネージャー
Splashtop について
Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであり、2006年に設立され、どこにいてもデバイスやクラウドを介してコンテンツやアプリケーションに迅速にアクセスできるようにすることを目指しています。Splashtopの主力製品であるSplashtop リモートデスクトップは、Apple App StoreとAndroid Marketでベストセラーとなっており、ユーザーはモバイルデバイスやPCからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyの7000万台以上のPCとモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡�先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク：
Splashtop Home: https://www.splashtop.com Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro