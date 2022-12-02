SplashtopがiPhone向けにSplashtop 2を無料アプリとしてリリース
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Splashtopは、次世代のリモートデスクトップソフトウェアであるSplashtop 2 – リモートデスクトップ（「Splashtop 2」）のiPhoneバージョンをリリースしました。独自の「Bridging Cloud」インフラストラクチャを活用し、iPhoneユーザーが世界中のどこからでもコンピュータにセキュアに接続できるようにします。このアプリは期間限定で無料提供されます
2012年10月17日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、本日、Splashtop 2 – リモートデスクトップ（「Splashtop 2」）のiPhoneバージョンを発表しました。これは、受賞歴のある最新世代のリモートデスクトップアプリです。6月にiPad向けSplashtop 2がリリースされ、Splashtop「Bridging Cloud」インフラストラクチャが展開された後、iPhone向けSplashtop 2は期間限定で無料アプリとして提供されます。
現在までに、Splashtopはタブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスの800万人以上のユーザーに、Windows PCやMacへのリモートアクセスを可能にし、アプリケーションのリモート実行、ファイルの表示と編集、HD映画の視聴、グラフィック集約型ゲームのプレイを可能にしました。
「リリースからわずか3ヶ月で、Splashtop 2 for iPadとAndroidタブレットはすでに何百万回もダウンロードされています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「この新しいリリースにより、iPhoneユーザーにSplashtopが常に5つ星評価を獲得する高いレベルのセキュリティ、プライバシー、パフォーマンスを提供します。」
Splashtop 2アプリは、ローカルエリアネットワーク環境内のデバイス間の接続を可能にします。さらに、アプリ内購入で利用可能な「Anywhere Access Pack」というモジュールにより、ユーザーはインターネットを介してデバイスに接続できます。
アプリは使いやすいインターフェースに再設計され、AppleのRetinaディスプレイなどの新しいハードウェア機能に最適化されています。iPhoneバージョンは最大30フレーム/秒のストリーミングと30ミリ秒未満の遅延をサポートし、スムーズなビデオと応答性の高いゲーム体験を提供します。
Splashtop 2では、コンピュータに接続するために必要な設定はユーザー名とパスワードだけです。ルーターやファイアウォールを設定したり、IPアドレスやセキュリティコードを手動で入力する必要はありません。Anywhere Access Packの追加により、同じシンプルなプロセスで、世界中のどこからでもインターネットを介してデバイスに信頼性のある接続が可能になります。
さらに、このアプリはネットワークの状況に適応する自己最適化技術を備えており、ユーザーが3Gまたは4Gネットワークやインターネット接続の帯域幅を最大限に活用できるようにします。Splashtopは、独自のBridging Cloudを通じてユーザーデータを保護し、業界標準の暗号化技術を展開して高いレベルのセキュリティを維持しています。
機能スライドショーはhttps://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1で閲覧でき、Splashtop 2の短いビデオはこちらでご覧いただけます：
Splashtop 2は、iTunes App StoreからiPhone用にダウンロードできます。https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8。アプリは期間限定で無料で利用可能です。Anywhere Access Packは7日間の無料トライアルが利用可能で、その後は月額$0.99または年額$9.99で購入できます。
Splashtop Streamer
Splashtop 2は、Windows PCまたはMacに無料のSplashtop Streamerソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。対応プラットフォーム: Windows 7、Vista、XP（Home Premiumを含む）、Mac OS X 10.6+（MacユーザーにはSnow LeopardまたはLionが必要）。デュアルコアCPUを搭載したコンピュータが最適なパフォーマンスを発��揮します。Splashtop 2の購入には、最大5台のコンピュータにアクセスするライセンスが含まれています。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ架け橋です。Splashtopテクノロジーは、消費者とビジネスユーザーに高性能で安全なインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングアプリです。800万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、安全で高いパフォーマンスの接続を保証します。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しました。会社はサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamerSplashtop 2をダウンロード: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8