SplashtopはG2の2025年秋のレポートで、ヨーロッパとカナダで地域トップとして認められました
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エンドポイントとパッチ管理のモメンタムは、顧客の信頼、ROI、コンプライアンス駆動の採用を反映しています
CUPERTINO, Calif., Sep. 24, 2025 – Splashtopは本日、G2 Fall 2025レポートでの優れたパフォーマンスを発表し、エンドポイント管理、パッチ管理、リモートサポート、リモートデスクトップカテゴリでの評価を獲得しました。EMEA、ヨーロッパ、英国、カナダにまたがる認定を受け、Splashtopはグローバルに拡大し続けており、ITチーム向けに測定可能なROIとコンプライアンス対応のソリューションを提供しています。
ハイライト
エンドポイント管理におけるモメンタムリーダーおよびEMEA地域のGrid®レポートでの高パフォーマーとして名を馳せました
EMEA、ヨーロッパ、英国、カナダにおけるリモートサポートおよびリモートデスクトップの地域リーダーとして認識されました
エンドポイント管理およびパッチ管理のカテゴリーで最高の推定ROIを受賞
パッチ管理は、最も速い実装、使いやすさ、およびすべての組織サイズでユーザーが最も推奨するバッジを総なめにしました
地域の強みと顧客の評価
EMEA地域のGrid®レポートのエンドポイント管理において、Splashtopはモメンタムリーダーと高パフォーマーの両方に選ばれました。レビュー担当者は98%の推薦と100%の製品方向性の一致で際立った妥当性を示しました。
Splashtopは、ヨーロッパと英国でリモートサポートとリモートデスクトップの地域トップとして名を挙げました。Europe Regional Grid® Report for リモートサポートでは、レビュアーがSplashtopのマルチプラットフォームサポートと無人リモートアクセスを一斉に称賛し、94%がリモートリブートを価値ある機能として強調しました。セキュリティは顧客の信頼の中心にあり、Splashtopはデータ暗号化（97%）やコンプライアンス（96%）といった機能の満足度で高い評価を得ています。
「コスト効果のあるクロスプラットフォームのオンデマンドおよび無人サポートと効果的なアドオン。Splashtopは、主にWindowsとmacOSを含む多数のクラウドやオンプレミスサーバーを維持し、顧客のエンドユーザーへのオンデマンドサポートを提供するための要件を満たしています。これにはいくつかのIOSおよびAndroidデバイスも含まれます。設定とインストールが簡単で、以前使用していたシステムよりもはるかにコスト効果に優れています。Splashtopは毎日使われています！"- コンピュータソフトウェアの認証ユーザー
エンドポイント & パッチ管理モメンタム
Splashtopはパッチ管理での上昇を続け、推定ROIで最高の評価を獲得し、使いやすさと採用のバッジを一掃しました。顧客は、SplashtopのAEMパッチ管理能力が最速�の実装（全体およびSMB向け）、使いやすさ、ユーザーが推奨したいと思う製品として認識されたことを評価しました。エンドポイント管理の認定と共に、これらの成果は、ITチームがツールを統合し、価値の実現までの時間を改善し、リソースに制約のあるITチームの最も差し迫ったニーズに対応するリアルタイムのパッチングと自動化を提供するというSplashtopの戦略を証明します。
「Splashtopは電話、コンピュータ、またはタブレットから動作します。また、電話、コンピュータ、タブレットにリモート接続できます。エンドポイントアドオンがあると、Kaseyaとほぼ同等の強力さです。どんどん新しい機能が追加されており、THEになり得る潜在力を持っています。リモートコントロールエンドポイント管理ソフトウェア。」 - Michael M., システム管理上級マネージャー
ヨーロッパのITにおけるセキュリティ＆コンプライアンス
Splashtopのヨーロッパでの勢いは、デジタル運用回復能力法（DORA）、NIS2（ネットワークおよび情報システム指令2）、ENS（エントリーサマリーディスクロージャー）、およびサイバー回復能力法（CRA）を含む、コンプライアンスとセキュリティ要求の高まりと一致しています。Splashtopは、ITチームが次のものを活用してこれらの要件を満たせるよう支援します：
256ビットAES暗号化、TLS、およびマルチファクター認証
Splashtop Autonomous Endpoint Managementを使用し��た自動パッチ適用と脆弱性スキャン
監査可能性のための詳細ログとデバイス確認
ISO/IEC 27001:2022、SOC 2の認証取得済み、GDPR準拠、および主権を有するヨーロッパのクラウドインフラストラクチャ
「Splashtopにより、Microsoftなどのより高価なオプションよりもはるかに管理しやすい方法で、さまざまなマシンすべてに設定して監視できるようになりました。スクリプトの設定からセキュリティコンプライアンスまで、Splashtop はそのすべてを支援します。何か問題が発生しても、カスタマーサポートは迅速に対応してくれて、いつでも利用できます。」- Drew E.、システム管理者
「グローバルITリーダーは、より迅速な回収、簡素化されたコンプライアンス、および彼らのチームが数ヶ月ではなく数日で採用できるソリューションを提供することで、Splashtopを選んでいます」と、Splashtopのアムステルダムを拠点とするアレクサンダー・ドラアイヤー、ジェネラルマネージャー＆バイスプレジデントセールス、アメリカ＆EMEAが述べました。「G2からのこの評価は、あらゆる規模の組織が効率とレジリエンスの両方を達成するための信頼できるパートナーを求めている中で、地域全体で見られるトラクションを反映しています。」
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップクラスの企業として、どこからでも働ける時代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現します。顧客の成功を最優先事項とするSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtop は、柔軟性の高いプランで、ユーザーが自分に合った方法で成長し、スケールできるよう支援するパートナーです。Splashtop は、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー として、今日のIT環境における進化し続ける課題への対応を支援するための Microsoft の取り組みに歩調を合わせています。詳細は、www.splashtop.com にアクセスし、LinkedIn でフォローしてご覧ください。