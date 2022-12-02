Splashtop PresenterはiPadを究極のプレゼンテーションリモコンに変えます
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部屋のどこからでもPowerPointやKeynoteのスライドを操作し、コンテンツに注釈を付けてアイデアを生き生きとさせる
2012年1月9日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、iPadを究極のプレゼンテーションリモートに変えるアプリ、Presenterのリリースを発表しました。Presenterは、PCまたはMacにWifiで接続し、スピーカーがスライドをプレゼンテーションし、注釈を付け、ビデオをプレゼンテーションし、質問に答え、コンピュータやポディウムに縛られることなく聴衆と対話することを可能にします。
Presenterは以下に最適です:
特殊効果や注釈で観客を驚かせたい営業担当者は、部屋の後ろからでも作業できます。
インストラクターは、聴衆が前に出てくることなく、iPad上で直接質問に答えることができます。
トレーナーが参加者にコンテンツをシートから参加させることで、より効果的になることを目指しています
「Presenterはビジネスプロフェッショナルの新しい生産性の友です。今では、プレゼンテーションに華やかさを加えて、聴衆の注意を引くのが簡単になりました」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「部屋を自由に動き回��り、参加者と交流することで、プレゼンテーションにインパクトを与えることができます。」
Presenterは、iPad上で使いやすいフローティングツールバーを備えており、どんなコンテンツにも描画、ハイライト、書き込みが可能です。スピーカーは、異なる色やサイズのペン、ハイライター、形状を適用して、詳細を強調したり、質問に答えたり、即座に情報を追加したりできます。
注釈機能に加えて、特別なツールが含まれています。スクリーンシェードは、プレゼンターがディスプレイの一部を公開して、例えばクイズを実施することを可能にします。スポットライトは移動および拡大して重要な詳細に焦点を当てることができます。完全に編集可能な複数ページのフリップチャートを作成し、ビジネスアプリケーションに理想的なさまざまな背景で表示し、その後、同僚や聴衆にメールで共有できます。
Presenterには、仮想キーボードとタッチジェスチャーが含まれており、マウスをシミュレートしたり、ツールバーを表示または非表示にしたり、PowerPointやPDFプレゼンテーションで左右にスワイプしたり、ウェブサイトをナビゲートしたりできます。
PresenterはApple App Storeから19.99 USDでダウンロードできます：https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8
PresenterはiPad 1および2の両方をサポートし、Windows 7、Vista、XPまたはMac OS X 10.6+を実行しているコンピュータにSplashtop Streamerがインストールされている必要があります。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供する��ことで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCamなどは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、Amazon Android App Storeで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、数百万のモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しんでいます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。 ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています。PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「2011 CESのベスト」賞を受賞しています。 Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームを持っています。 詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
Presenterの詳細情報: https://www.splashtop.com/presenterSplashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer