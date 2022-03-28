SplashtopはSuperOps.aiにセキュアリモートアクセスとコントロールを提供し、MSPをサポート
SuperOps.aiを使用してエンドポイント管理を行うマネージドサービスプロバイダー（MSP）は、Splashtopを使用してどこからでもデバイスに安全にアクセスし、制御できます。
CLAYMONT, Del. と CUPERTINO, Calif., 2022年3月3日
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Splashtop と SuperOps.ai本日、Splashtopのセキュアリモートアクセス技術をSuperOps.aiとバンドルする統合パートナーシップを発表しました。MSP向けの直感的なオールインワンプラットフォーム。このプラットフォームは、プロフェッショナルサービスオートメーション (PSA) とリモートモニタリングおよび管理 (RMM) ソフトウェアを、現代のMSPにとって不可欠な単一のソリューションに統合しています。Splashtopが組み込まれていることで、ユーザーは管理しているクライアントデバイスをどこからでもコントロールし、セキュアで24時間体制のサポートを提供できます。
SuperOps.aiはAIと自動化を使用して、インテリジェントアラートと現代的で直感的なインターフェースでワークフローを簡素化し、ノイズを排除してインシデントを積極的に管理します。技術者がクライアントデバイスのトラブルシューティングを行う必要がある場合、SuperOps.ai内からSplashtopリモートコントロールセッションを起動し、クライアントがいなくても対面と同じように問題を診断��します。
「今日のITプロジェクトの範囲と複雑さが増し、ランサムウェアの脅威が増している中で、MSPがクライアントに最高のサービスを提供できるようにするために、シンプルで安全なリモートアクセスパートナーが必要です」と、SuperOps.aiのCEO、Arvind Parthibanは述べました。「Splashtopはそのセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスで知られており、私たちとクライアントにとって完璧なパートナーです。SuperOps.aiの焦点は、MSPにシームレスで統合された体験を提供することであり、この統合パートナーシップはその目標に向けたもう一つのステップだと信じています。」
SuperOps.aiのユーザーは、次のような利点にアクセスできます:
無人リモートアクセス: MSPは、クライアントのデバイスやサーバーにリモートでアクセスするために現場にいる必要はありません。彼らは積極的に問題を修正し、メンテナンスを行い、クライアントにリモートサポートを提供できます。
自動設定: Splashtopストリーマーは、SuperOps.aiエージェントを通じてプラットフォーム上のすべてのクライアント資産に自動的にインストールされます。これにより、デバイスネットワークに手動で設定する時間を費やす必要がなくなります。
セッション中の機能: ユーザーはSplashtopの機能を活用して、リモートセッションの体験を向上させることができます。ファイル転送、チャット、クリップボード同期などが含まれます。これにより、MSPはクライアントのニーズを効率的かつ迅速にサポートすることが容易になります。
堅牢なセキュリティ：すべてのリモートセッションはTLSと256ビットAES暗号化で保護されており、リモートセッションの整合性に関する安心感を提供します。
「MSPは、どこからでも即座にリモートインしてトラブルシューティングを行い、問題を迅速に解決し、クライアントが常に稼働できるようにする能力が必要です」とSplashtopの共同創設者兼CTOであるPhilip Sheuは述べています。“SuperOps.aiはユーザーエクスペリエンスとMSPが1日に発生するすべてのトランザクションを合理化することに焦点を当てており、Splashtopがこのソリューションの一部を提供できることを嬉しく思います。”
大手銀行、メディア企業、教育機関、医療機関、政府機関など、世界中の200,000の企業と3,000万人のエンドユーザーがSplashtopを安全に使用しています。セキュアリモートアクセスとサポートテクノロジーは、SuperOps.aiユーザーに追加費用なしで提供され、また、splashtop.com/sosにてSuperOps.aiで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスへのアドホックリモートサポートを購入するオプションも用意されています。SuperOps.ai/marketplace/splashtop、および Splashtop.com/partners/integrations/superopsaiにアクセスして詳細をご覧ください。
About SuperOps.ai SuperOps.aiは、現代のMSP向けに構築されたAIとインテリジェントオートメーションによって強化されたPSA-RMMプラットフォームです。会社は2020年に連続起業家のArvind ParthibanとJayakumar Karumbasalamによって設立され、IT業界での合計35年以上の経験を持っています。CEOのArvindは、Freshworksに買収されたマーケティングオートメーションソフトウェアのリーダーであるZargetを作成しました。CTO兼CPOのJayakumarは、Zoho、Optus、Freshworksでデータプラットフォームの構築と指導を行ってきました。現在、両者はMSP分野に参入し、業界を変革し、SuperOps.aiという現代的な代替手段を導入し、市場に明るい未来を切り開いています。SuperOps.aiは、Addition、Tanglin Venture Partners、Matrix Partners India、Elevation Capitalといった著名な投資家によって支援されています。
About Splashtop Splashtopは、ユーザーが必要とする対面の体験を提供し、ITが信頼できるセキュリティを備えたセキュアリモートアクセスとサポートのリーダーです。不格好で遅いリモートアクセスソリューションとは異なり、Splashtopの対面体験は、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全です。私たちの4K品質は60fpsで、企業レベルの信頼性とスケーラビリティを備え、パフォーマンスの基準を設定します。Splashtopは、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidへのアクセスとサポートを単一のアプリケーションで簡素化します。2段階認証、シングルサインオン、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAAのコンプライアンスが信頼できるセキュリティを提供します。Splashtopの即時グローバルサポートにより、ユーザーは会社の規模に関係なく、直接専門家と話すことができます。詳細はこちら Splashtop。