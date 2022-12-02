Splashtopが新しいAcerの中小企業向けノートブックを強化
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新しいTravelMateとGatewayノートブックを購入する顧客は、高速な起動時間を楽しみ、オフラインでEメールやドキュメントを読むことができます 2010年11月11日 — カリフォルニア州サンノゼ — Splashtop Inc.は、即時起動コンピューティングの世界的リーダーとして、Acerの最新の超ポータブルビジネスクラスノートブックに、Splashtop OS即時起動プラットフォームを基にAcerが設計・カスタマイズしたInstantView技術が搭載されることを発表しました。InstantViewは、ビジネスユーザーに電源ボタンを押してから数秒でAcer/Gatewayビジネスラップトップへの即時アクセスを提供します。さらに、以前にエクスポートされたオフィスドキュメント、メール、タスク、カレンダー項目は、インターネット接続がない場合でもオフラインで読むことができます。
InstantViewは、世界第2位のPCベンダーであるAcerと、インスタントオンPCソフトウェアのリーディングプロバイダーであるSplashtop Inc.のコラボレーションを継続しています。InstantViewは、TravelMateTimelineX 8172T/ 8372T (11.6″/13.3″)およびGateway NS10/30 (11.6″/13.3″)に含まれています。
「AcerとInstantViewで協力することで、彼らの顧客が市場をリードするインスタントオン技術を使用してビジネスデイにインターネットを統合するのを��支援します」とSplashtop Inc.のCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「オフィスやクライアントと連絡を取り続ける必要がある外出中のプロフェッショナルにとって、InstantViewはWindowsに起動せずにウェブサイトを閲覧し、メールをチェックし、ビジネス文書を読むのを簡単かつ迅速にします。」
InstantViewには次の機能が含まれています：
電源ボタンを押してから数秒で開始
Microsoft Outlookのメール、連絡先、タスク、スケジュールを表示するだけでなく、変更を表示、編集し、Windowsに戻って同期することができます（メールを除く）
インターネットブラウザはAdobe Flashコンテンツをサポートします
Microsoft Office Word、PowerPoint、Adobe Acrobatドキュメントを表示
ScreenGrabとWebGrab機能を使用して、最大200のブラウザとスクリーンショットを表示
以前にエクスポートしたOutlook情報、Microsoft Office、PDFドキュメント、スクリーンショットをオフラインで表示します。
「Splashtopと協力することで、新しいビジネスクラスのノートブックにInstantViewを追加することにより、ビジネスユーザーの体験を再定義し、情報の即時利用を可能にします。さらに、オンラインまたはオフラインで作業できる可能性は、組織全体の生産性に利益をもたらします」と、Acerのモバイルコンピューティング事業部の副社長であるDavid Leeは述べています。
Splashtop について
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、人々が重要なことに迅速にアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて��導入されたフラッグシップ製品であるSplashtop OSは、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。拡張された製品ファミリーには、ユーザーがiPadや他のモバイルデバイスからWindows PCを離れてもフルWindows体験を楽しむことができるSplashtop Remoteが含まれています。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの4,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク：
Splashtopホーム：https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote