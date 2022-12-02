HPの399ドルAndroidオールインワン（AIO）PCおよびタブレットにSplashtop Personal Remote Desktopをバンドル
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtopは、HP Slate 21 AIO内のNvidia Tegra 4に完全に最適化されており、HDホームエンターテイメントと生産性を提供します
SAN JOSE, Calif. — July 16, 2013 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、HP Android 4.2ベースのSlate 21 All-in-One (AIO)にSplashtop Personal リモートデスクトップをバンドルすることを発表しました。Splashtopを使用すると、HP Android AIOユーザーは、自宅やリモートオフィス内の任意のリモートコンピュータ上で動作するアプリケーションにリモートアクセスして制御できます。Splashtopはまた、Nvidia Tegra 4に完全に最適化されており、ビデオや3Dゲームを最大60フレーム毎秒、30ミリ秒未満の遅延でリモート再生できます。
「HPのような革新的なOEMパートナーは、仕事と遊びを強化するためにマルチOS PC製品のポートフォリオを導入しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Splashtopは異なるオペレーティングシステムとデバイスをつなぐ最も強力な方法です。」
Splashtopの革新的なカスタマイズ可能なショートカットとゲームパッド、そしてホワイトボードの注釈機能（スピードとインタラクティビティを向上させるProductivity Packとして提供�）により、Splashtopユーザーはどのタッチスクリーンからでも最高のリモートデスクトップとコラボレーション体験を楽しめます。
SplashtopのBridging Cloud（Anywhere Access Packでアクセス）は、グローバルリレーインフラとして機能し、ユーザーはTLS1.2 / AES-256暗号化を通じて、どのネットワークでもシームレスにリモートアクセスできます。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、コントロールすることを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPN / RDP / VDIの互換性とパフォーマンスの問題を解決するためのより速く、より簡単で、よりコスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サ��ンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先 Kim Gengler kim.gengler@horngroup.com