SplashtopはSwiftpointと提携し、iPadとiPhoneのSplashtopリモートデスクトップユーザーにマウスサポート�を提供
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ビジネスや消費者向けにリモートデスクトップの生産性とゲームプレイを向上させる
San Jose, CA — October 25, 2016 — Splashtop Inc.、クロススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop リモートデスクトップアプリケーションを使用する際にiPadとiPhoneでのマウスサポートを提供するためにSwiftpointとのパートナーシップを発表しました。 Splashtopの受賞歴のある高パフォーマンスリモートデスクトップアプリケーションのコンシューマー版とビジネス版の両方が、Swiftpoint GTマウスと連携するように最適化されました。
Swiftpoint GTマウスを使えば、iPadやiPhoneユーザーがSplashtopリモートデスクトップアプリを通じてオフィスのコンピュータにリモートアクセスし、スプレッドシート、ドキュメント、Quicken、メールなどの作業をしながら生産性を向上させることができます。ビジネスの生産性向上に加えて、消費者にとっては、マウスサポートがリモートゲームプレイ体験を大幅に改善し、写真やビデオのリモート編集も可能にします。
「多くのSplashtopユーザーが、Splashtopの高パフォーマンスリモートデスクトップアプリを使用しているときに、iPhoneやiPadでBluetoothマウスのサポートが可能かどうかを尋ねてきました」と��、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「私たちは、Swiftpointとのパートナーシップを通じて、これが現実のものとなったことに興奮しています。」
「Swiftpoint GTマウスは、小さく、快適で、賢く、移動中の忙しい人々に理想的なように設計されているため、Splashtopと協力してユーザーにマウスを提供する機会が訪れたとき、私たちは飛びつきました。」とSwiftpoint Global ManagerのSam Jonesは述べました。「ほとんどの人の家庭やビジネスオフィス環境では、画面、キーボード、マウスを使用していますが、iPadやiPhoneを持ち歩くときにはキーボードと画面しか使えません。Splashtopと提携することで、ユーザーはマウスを使用して使いやすさと生産性を向上させる選択肢を得ることができ、Appleファンにとって完璧な結果です。」
Swiftpointのチームは、特許取得済みのGesturePoint™技術を使用してタッチやスワイプジェスチャーを模倣する、コンパクトで賢い受賞歴のあるマウスを開発しました。これは特にWindows 10 PCにリモート接続する際に価値があります。マウスは通常のコンピュータマウスのように機能することもできます。
Swiftpoint GTは、Mac、Android、Windows、そしてSplashtop リモートデスクトップアプリを使ったiOSでも動作するように設計されており、USBドングル（充電器としても機能）またはBluetooth4™を介してどのデバイスでも使用できます。
Splashtopは多数の賞を受賞し、リモートデスクトップ技術の最前線に立ち続け、その製品は2500万回以上ダウンロードされています。
Swiftpoint GTマウスは、長時間の使用に快適で、ユ�ーザーのポケットに収まるほど小さく、1回の充電で最大1ヶ月持続するように設計されており、iPhoneやiPadでのSplashtopの機能性と使いやすさにうまく合致します。
Splashtopの消費者およびビジネスアプリは、Swiftpoint GTマウスをサポートしており、AppStoreで入手可能です:
Splashtop Personal – リモートデスクトップ
Splashtop Business – リモートデスクトップとサポート
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、IT および MSP がコンピュータ、モバイル、産業機器、IoT をサポートすることを可能にします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれ、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、Asus、Dell、Epson、HP、Infocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopのキャリアパートナーには、AT&T、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、そして多くの販売代理店が含まれます。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、www.splashtop.comおよびwww.mirroring360.comをご覧ください。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
Swiftpointについて
Swiftpoint Limitedは、ニュージーランドと米国にオフィスを持つ技術開発会社で、高度なヒューマンコンピュータインターフェース（HCI）ソフトウェアとデバイスを専門としています。以前のマウス製品、Swiftpoint GTモバイルマウスは、米国最大の技術ショー（CES）でベストコンピュータ周辺機器を受賞し、IT Enquirerは「21世紀の最高のポインティングデバイス」と称しました。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com