Splashtopは、韓国のNo.1エンタープライズソリューションディストリビューターであるSTKと提携し��、韓国のユーザーにセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供します
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カリフォルニア州クパチーノ – 2024年1月8日 – Splashtopは、リモートアクセスとサポートソリューションのリーディングプロバイダーであり、韓国のナンバーワンソフトウェアディストリビューターであるSTKとの新しいパートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセス技術が韓国のユーザーに提供され、あらゆる規模の企業が効率と生産性を向上させ、柔軟性とパフォーマンスを損なうことなく利用できるようになります。
「私たちは、STKと提携してリモートアクセスとサポートソリューションを韓国の企業に提供できることを非常に嬉しく思います」と、Splashtopのアジア太平洋地域のVPセールスであるLeonard Wongは述べています。「STKの韓国市場での広範なリーチと専門知識は、私たちがターゲットオーディエンスに到達し、韓国でのビジネスを成長させるのに非常に貴重です。」
Splashtopのリモートアクセスとサポートソリューションは、企業がどこからでもITインフラをセキュアかつ信頼性のある方法でアクセスし管理する手段を提供します。このソリューションには、リモートデスクトップコントロール、ファイル転送、アプリケーション設定、リモート診断など、ITプロフェッショナルがユーザ��ーをサポートしやすくするためのいくつかの機能も含まれています。
STKのCEO、Stevie Leeは、Splashtopのソリューションが韓国企業のITアーセナルの改善に貴重な追加となると確信していると述べました。「Splashtopのユーザーフレンドリーなインターフェース、堅牢なセキュリティ機能、包括的な機能は、韓国の企業顧客の多様なニーズに完全に一致し、SaaSとオンプレミスの両方の展開を提供することで、変化するビジネス環境においてカスタマイズされたソリューションを提供します。」
このパートナーシップは、韓国の企業にデジタル時代で成功するために必要なツールと技術を提供するというSplashtopのコミットメントにおいて重要な一歩を示しています。STKのサポートにより、Splashtopは韓国市場で強力な存在感を確立し、国内のITインフラと運用の全体的な進展に貢献する準備が整っています。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューションのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、現場のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高性能技術は、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現できます。Splashtopは高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザーと25万の企業が、85%のFortune 500企業を含むSplashtop製品を世界中で利用しています。www.splashtop.comを訪問
STKについて
STKは、Dropbox、Splunk、Modusignなどのさまざま��なSaaSソリューションを提供し、Microsoft、Adobe、Autodesk、LinkedInの採用ソリューションのトレーニング認証サービスも提供する、韓国の主要な企業ITソリューション流通会社です。STKはその関連会社と共に、企業顧客のデジタルトランスフォーメーションを成功させるためのソリューションを提供するために、3,000以上の国内販売代理店のネットワークを確立しています。www.stkcorp.co.krを訪問
APAC PR担当者: Ann Kim, アジア太平洋地域 シニアマーケティングマネージャー | ann.kim@splashtop.com
グローバルPR担当者: Daniela Itro, グローバルPR・コミュニケーションズ責任者 | daniela.itro@splashtop.com