Splashtopは、沖縄クロスヘッドとHP Japanと提携し、新しいWindows 10リモートクラウドサービス「Reemo�」を提供します
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Joint Servicesは、沖縄県クラウドでHP Moonshot Systemを使用して、高パフォーマンス、高密度のリモートデスクトップサービスを可能にします
カリフォルニア州サンノゼ — 2015年10月6日 — Splashtop Inc.は、クロススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーとして、沖縄クロスヘッド（ディレクター徳嶋忠明）およびHPジャパン（ディレクタープレジデント兼CEO吉田均）と提携し、Microsoft Windows 10に基づくリモートデスクトップサービス「Reemo」のクラウド配信を可能にすることを発表しました。サービスは2015年9月15日に正式に開始されます。
デスクトップの仮想化なしで、新しい「Reemo」ホステッドデスクトップサービスは、高密度のHP Moonshotサーバー内で各ユーザーに専用のハードウェアCPUとGPUを割り当てることで高いパフォーマンスを実現します。 180台のPCが単一の高密度4.3U HP Moonshotシステムを実行でき、ユーザーごとの予測可能なパフォーマンスとコストを提供します。Splashtopは、Windows、MAC、iOS、Android、Chromebook、Linuxなど、あらゆるデバイスを使用したアクセスをサポートする高パフォーマンスのリモートデスクトップソリューションで最もよく知られています。 沖縄クロスヘッドは、沖縄県の支援を受けてコールセンター��とアフターサービスを所有しています。
「Okniawa CrossheadとHP Japanと提携し、ホスト型デスクトップクラウドを再定義することに興奮しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「企業は、機動性、強化されたセキュリティ、コスト削減、そして生産性の向上という利点を享受します。どのデバイスからでも、いつでも、どこでもリモートアクセスが可能です。」
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスして制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社��はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
と www.mirroring360.com。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
沖縄クロスヘッドについて
沖縄クロスヘッドは、沖縄および本土の接続ネットワークにおけるIT産業と人材育成に貢献するために2006年に設立されました。サービスには、ネットワーキング、コールセンターサポート、マネージドサービスプロバイダー、SAASおよびクラウドサービスが含まれます。
HP Japanについて
HPは、人々、企業、政府、社会に意味のある影響を与えるための新しい技術の可能性を創造します。印刷、パーソナルシステム、ソフトウェア、サービス、ITインフラストラクチャを網羅する最も広範な技術ポートフォリオを持ち、HPは世界中の顧客の最も複雑な課題に対するソリューションを提供します。HP（NYSE: HPQ）に関する詳細情報はhttps://hp.comで入手できます
メディアコンタクト
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com