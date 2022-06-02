SplashtopはLANDESKと提携し、モバイルデバイスとChromebookからの高パフォーマンスリモートアクセス�とリモートサポートを提供
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LANDESK One Partnership、ITに価値を拡大し、モバイルワークフォースを可能に
San Jose, CA — September 3, 2015 — 本日、Splashtopは、LANDESK One Partnerプログラムの一環として、LANDESK Management Suiteの顧客向けに受賞歴のある高性能なSplashtop リモートデスクトップソリューションの提供を発表しました。Splashtop リモートデスクトップソリューションは、リモートアクセスとコントロールにおいて最高のモバイルユーザー体験を提供することで、LANDESK Management Suiteのユーザー中心のITアプローチを補完します。
LANDESKの顧客は、この安全で高性能なリモートアクセスソリューションを従業員に簡単に提供し、iPad、iPhone、Androidデバイス、Chromebook、コンピュータからいつでもどこでも重要なビジネスアプリケーションとデータにアクセスできるようにします。
LANDESKの顧客は、あらゆるモバイルデバイスからの強化されたリモートサポート機能を楽しむことができます。
Splashtopの高性能リモートデスクトップソリューションは、iOS、Android、Linux、Windows、MAC、Chromebookなど、あらゆる種類のデバイスとオペレーティングシステムを使用している800万人以上のユーザーに楽しまれています。�要件に応じて、LANDESKの顧客はクラウドベースのSplashtop BusinessまたはオンプレミスベースのSplashtop Enterpriseソリューションを選択できます。Splashtop Businessの顧客に高いレベルのセキュリティ、信頼性、パフォーマンスを提供するために、Splashtopはスケーラブルなグローバルリレーインフラストラクチャを運営しています。Active Directory 統合、multi-factor 認証、MDM / EMM 統合、または VDI サポートを必要とするお客様には、Splashtop Enterprise on-premise ソリューションが追加の柔軟性を提供します。
「私たちは、従業員が常にモバイルデバイスを持ち歩き、企業のアプリやデータにアクセスする必要がある新しいモバイル時代を受け入れるために、LANDESKと提携できることを嬉しく思います。同時に、これらのモバイルデバイスはサポートが必要です」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Splashtop の高いパフォーマンス、セキュアで信頼性のあるソリューションは、ITがより良いカスタマーサービスを提供し、ビジネスの生産性を向上させることを可能にします。」
「今日の労働力は、どこからでも、どんなデバイスでも作業できることを望んでいます」と、LANDESKの戦略担当副社長であるSteve Workmanは述べています。「SplashtopとLANDESKは、ITがあらゆるデバイスを使用してリモート従業員をサポートし、従業員がどこからでも、どのデバイスからでも仕事用コンピュータにリモートアクセスできるようにしています。」
Splashtop Business（クラウド）とSplashtop Enterprise（オンプレミス）の無料トライアルが利用可能です：
Splashtop Business： https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for リモートサポート: https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop Enterprise：https://www.splashtop.com/enterprise
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細は www.splashtop.com および www.mirroring360.com をご覧ください。
About LANDESKソフトウェア
LANDESKは、ユーザー中心のITのグローバル権威であり、ユーザーが最も生産的であることを可能にし、ITが変化のスピードを受け入れるのを支援します。ITシステム管理、エンドポイントセキュリティ管理、サービス管理、IT資産管理、モバイルデバイス管理の統合と自動化を通じて、LANDESKはITが急速に進化するユーザーの要求と重要な資産とデータを保護する必要性をバランスさせることを可能にします。LANDESKは、世界中にオフィスを持ち、ユタ州ソルトレイクシティに本社を置いています。詳細については、www.landesk.comをご覧ください。
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