Splashtopは、ITおよびMSPs向けに最高クラスのSDN対応リモートアクセスとセキュアリモートデスクトップソリューションを提供するためにPertinoと提携しました
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MSPsやITプロフェッショナルは、PertinoのSDNを活用したクラウドネットワーキングを、最速でシンプルなSplashtop リモートサポートソリューションと統合することで恩恵を受けます。
カリフォルニア州サンノゼ — 2015年2月26日 — Splashtop Inc.は、モバイルとクラウド時代のネットワーキングを再発明する会社であるPertinoとのパートナーシップを発表しました。Splashtop リモートデスクトップ is private labeled as Pertino Desktop, powered by Splashtop. Pertino Desktopは、企業のAppScapeアプリストア内で利用可能で、ユーザーがどのデバイスからでも安全にデスクトップにリモートアクセスできるようにし、ITプロフェッショナルにとっては、ユーザーデバイスが常に接続され、Pertinoを介してアクセス可能であるため、効果的なリモートサポート手段を提供します。
「アクセスとサポートのためのリモートデスクトップは、常にお客様が利用するトップネットワークサービスの一つです」と、Pertinoの製品担当副社長Bharath Rangrajanは述べました。「Splashtopは、最高のリモートデスクトップ体験を提供することで何百万人ものユーザーに認識されており、Pertino Desktopとしての統合ソリューションは、お客様に比類のない価値と生産性の向上を提供します。」
「ソフトウェア定義ネットワーキングとサービス仮想化は、今日のハイブリッドクラウド時代に新たな波の混乱を引き起こしています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Pertinoと共に、ITとMSPに最高のリモートアクセスとサポート体験を提供し、どこでも人々とリソースを安全に接続したいと考えています。」
わずか数回のクリックで、Pertino Desktopを設定でき、高いパフォーマンスでどこからでもコンピューティングリソースへのセキュアアクセスが可能になります。
About Splashtop
Splashtop Inc.は、一流のクロススクリーンの生産性、サポート、コラボレーション体験を提供し、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドを繋ぎます。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリやファイル、データにアクセスし制御することを可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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steve.rokov@splashtop.com