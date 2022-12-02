SplashtopはOMS3と提携し、数千のクリニックや病院のために電子医療記録と電子健康記録システム��をiPad化します
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医師は今、どのモバイルデバイスからでも安全にリモートで書類を口述し、署名し、3D X線に注釈を付け、患者データと対話できます
SAN JOSE, Calif. — 2013年12月11日 — 今日、SplashtopはOMS3とのパートナーシップを発表し、iPad上でMy Practice Anywhereソリューションを提供し、医師や看護師がモバイルデバイスから医療業務管理ソフトウェアにリモートアクセスできるようにし、セキュリティとコンプライアンスポリシーを遵守します。モバイルの採用により、医療機関はモバイルでペーパーレスなオフィスの利点を享受し、生産性を向上させ、患者の満足度を高めることができます。
「医師は、iPadのSiriを使って患者のメモを口述することで時間とコストを節約しています」とOMS3のCOOであるJules Vergaraは述べ、「Splashtopはデータを即座に患者の記録に直接保存することを可能にし、手動の転写にかかる時間とコストを削減しながら、すべてのセキュリティとコンプライアンスポリシーに準拠しています。」
Splashtopは、その受賞歴のあるリモートデスクトップアプリをカスタマイズして提供します:
注釈機能を備えた高解像度X線画像への高パフォーマンスアクセス
シンプルさと使いやすさ – トレーニング不要、即時採用
AppleのSiriとの統�合に最適化されたリモートディクテーション
HIPAA準拠 – ネットワーク内での高度にセキュアなアクセス
「モバイルデバイスは医療業界を変革しており、特に医師、看護師、患者の相互作用に影響を与えています」とSplashtopのCEO兼創設者のMark Leeは述べ、「OMS3と提携して、既存のOMS3 Windowsベースのソリューションを数千人の医師や看護師のためにモバイル化する革新を推進することに興奮しています。」
医療、歯科、教育、食品サービスを含む多くの業界のパートナーと共に、Splashtopは既存のWindowsアプリケーションを迅速かつ効果的にモバイル化する方法として、モビリゼーションプラットフォームをカスタマイズし、プライベートラベルを提供しています。既存のWindowsアプリケーションをモバイルデバイスに移植し再開発することは、困難で高価であり、互換性やトレーニングの課題に直面することがよくあります。
Splashtopが医療専門家が患者記録、EMRおよびEHRシステムにアクセスするのをどのように支援できるかについての詳細は、こちらをご覧ください：https://www.splashtop.com/healthcare
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo�、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。NVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を2年連続で受賞した唯一の会社です（2012年と2013年）。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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