SplashtopがNEC Biglobeと提携し、「SotoBiz」小規模ビジネスモバイルソリューションを開始
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セキュアで高パフォーマンスなリモートアクセスを、どのデバイスからでも企業のコンピュータ上のアプリやデータに提供
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年12月12日 — リモートデスクトップソフトウェアのリーディングカンパニーであるSplashtop Incとその日本法人Splashtop KKは、NECビッグローブと提携し、NEC BIGLOBE Corporationによる「Soto Biz」という名前のSplashtopを搭載したモバイルリモートアクセスソリューションを提供することを発表しました。「Soto Biz」は、今日からBIGLOBEで利用可能です。
NEC Biglobeが中小企業向けにSplashtop Businessを再販
「Biglobeは、Splashtopが常に最高のユーザー評価を提供しているため、パートナーシップを結んでいます」
“Splashtop Business”は、SMBとエンタープライズ向けに最適化されたSAASベースのソリューションです。Splashtop リモートデスクトップソリューションは、1500万人以上のユーザーに利用されています。Splashtopはリモートレンダリング技術であり、リモートデスクトップ画面のみがリダイレクトされるため、データはリモートデバイスにダウンロードされません。さらに、すべてのトラフィックは暗号化され、セッションはビジネスコンプライアンスのために記録されます。Splashtop Businessに加えて、BIGLOBE「Soto Biz」は、セキュアなモバイルコンピューティングとBYODのために、アンチウイルスとMDMサービスを組み合わせたソリューションです。企業でのモバイルデバイスの使用が拡大し続ける中、モバイルセキュリティの必要性も加速しています。IDC Japanの2013年1月の調査によると、日本企業の40%以上がモバイルデバイスにおけるセキュリティとコンプライアンスの問題に直面しています。BIGLOBEは、Splashtopが日本国内外で一貫して最高のユーザー評価を得ているため、Splashtopと提携しています。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。��同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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