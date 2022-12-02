SplashtopはMStarと提携し、家庭用および個人用デバイス間でマルチメディアコンテンツを双方向に�配信可能に
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SplashtopはMStarと提携し、コンピュータ、電話、タブレット、テレビ、クラウド間でのコンテンツ、ゲーム、アプリケーションの双方向共有を実現します。
2012年2月1日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、MStar Semiconductor, Inc.（「MStar」）と提携し、Splashtopの技術をMStarのスマートTVプラットフォームにバンドルし、家庭内またはインターネットを介して、コンピュータ、電話、タブレット、クラウドサービスからTVへの双方向コンテンツ、ゲーム、アプリケーションの配信を可能にすることを発表しました。 Splashtop製品は、携帯電話、タブレット、PCを含む1億2000万台以上のデバイスに出荷されています。Splashtopは、世界中でのクロスデバイスコンピューティングソリューションのリーダーとしての約束を果たすために、TVという第4の画面を追加しました。
「Splashtopは、世界最大のTVおよびモニターチップセットメーカーであるMStarと提携し、スマートTVおよびTVクラウドソリューションを開発する機会に興奮しています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「MStarとの提携により、私たちはユーザーに究極の4画面体験を提供します。家庭内やインタ��ーネットを介して、すべての画面でメディア、ゲーム、アプリケーションをシームレスに共有します。」
「人々はすべての画面でコンテンツやアプリケーションを共有したいと考えており、大画面テレビはエデュテインメント体験を豊かにするために重要な役割を果たします」とMStar Chinaの副社長Irvin Fanは述べました。「MStarの顧客に最高のクロススクリーンとクラウドサービスを提供するためにSplashtopと提携できることに興奮しています。」
統合されたMStarとSplashtopのスマートTVとTVクラウドソリューションは、スマートフォン、タブレット、コンピュータをTV画面と個人、プライベート、パブリッククラウドでつなぐ4画面の双方向体験を可能にします。モバイルデバイスは、リモートマウス、QWERTYキーボード、ジョイスティックを使用してTV画面の表示を制御し、コンテンツの検索と発見を簡素化することで、TVの新しいリモートコントロールになることができます。モバイルデバイスがリモートジョイスティックとして機能できるため、SplashtopはMStarチップセットに最適化されており、1080pで30フレーム/秒の高精細ビデオを低遅延で提供するため、クラウドゲーミング体験が完全にサポートされます。
Splashtopについて
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、Wired XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound などは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、BlackBerry App World、Amazon Appstore for Android で60カ国以上でトップセラーのアプリです。これらは、モバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しませています。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています。PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「2011 CESのベストアプリ/ソフトウェア」および「2012 CESのベストモバイルアプリ」賞を受賞し、2011年のApple App Store Rewindで20番目に人気のあるアプリです。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。 詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
MStar Semiconductor, Inc.について
MStar Semiconductor, Inc.（「MStar」）は、消費者向け電子製品と通信アプリケーションに焦点を当てたアプリケーション特定IC（「ASIC」）の世界的リーダーです。2002年の設立以来、MStarは最先端の設計能力、継続的な革新、そして顧客重視のサービスを最大限に活用し、LCDコントローラー、アナログおよびデジタルTV、セットトップボックス、モバイル通信アプリケーションで強力なブランドとリーダーシップポジションを確立しました。MStarは台湾に本社を置き、15以上の国際的なR&Dおよびカスタマーサポートセンターを通じて、さまざまな消費者向け電子アプリケーションのための包括的なトータルソリューションを提供しています。MStarは2010年に上場し、台湾証券取引所に上場しています。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtop ホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop リモートデスクトップ: https://www.splashtop.com/remote