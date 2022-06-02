Splashtop On-Demand SupportがSpiceworks IT Help Deskと統合されました
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MSPやITは、Spiceworksヘルプデスク内から簡単にSplashtopの高性能リモートサポートセッションを開始できます。
サンノゼ、カリフォルニア — 2016年3月30日 — Splashtop Inc.、高パフォーマンスなクロスデバイスリモートアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop On-Demand Support (SOS) ソリューションのSpiceworksとの統合を発表しました。Spiceworksは、ITとMSPが知識を共有するために集まる無料のコミュニティであり、統合されたヘルプデスクを備えた無料のシステム管理およびインベントリソリューションを提供しています。統合により、IT技術者はヘルプデスクチケット内から簡単にリモートコントロールセッションを開始できます。
新しいSplashtopプラグインをインストールし、Splashtop On-Demand Support (SOS) ライセンスを購入するだけで、Spiceworksヘルプデスクユーザーは以下を楽しむことができます：
代替案のコストの一部でのコスト効果の高いソリューション — 技術者1人あたり年間￥40,800
ラグなしの最高クラスのリモートアクセスパフォーマンス
どんなネットワークでもシームレスな接続
強力なセキュリティ – 256ビットAES暗号化を使�用したTLS
ファイル転送
チャット
セッションログ
Spiceworksは、500万人以上のITプロフェッショナルがベストプラクティスを共有し、技術インフラを管理し、顧客サポートを提供するために使用されています。
Splashtop Remote Support 製品は、さまざまなリモート監視・管理（RMM）および Professional Services Automation（PSA）ソリューションとも優れた統合を実現しており、IT担当者やMSPsが顧客へのサービス提供をより効果的に行えるようにします。
「3万を超えるMSPsとIT部門がSplashtop Remote Support Solutionを導入しています」と、Splashtop CEOのMark Leeは述べています。「多くのSpiceworksユーザーから、Spiceworksの無料ヘルプデスクとの統合を求める声が寄せられており、お客様への価値提供を継続的に強化するという約束を実現できることを嬉しく思います。」
SpiceworksのSplashtopプラグインは、Spiceworks App Centerに公開されています: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
詳細はこちら。Splashtop On-Demand Support (SOS) の無料トライアルにサインアップ： https://www.splashtop.com/sos
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com