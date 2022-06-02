Splashtop On-Demand Support 統合が ServiceNow からアプリケーション認証を取得
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ServiceNow Service Managementを通じて開始されるWindowsおよびMacコンピュータのクロスプラットフォームリモートサポートを可能にします。
[カリフォルニア州サンノゼ— 2019年4月25日 —] Splashtop は本日、ServiceNow Store で利用可能な ServiceNow とのアプリケーションの認証を受けたことを発表しました。ServiceNowによる認証は、Storeで利用可能なアプリにのみ付与され、Splashtop SOS 統合がNow Platformのセキュリティ、互換性、パフォーマンス、および統合の相互運用性に焦点を当てた一連の定義されたテストを正常に完了したことを示します。 この認証は、Splashtop SOSとServiceNowの統合の設計と実装においてベストプラクティスが活用されていることも保証します。
SplashtopはServiceNowと統合されており、技術者はServiceNow内からユーザーをリモートでサポートできます、Splashtop On-Demand Support (SOS)サービスを使用して。
統合により、技術者はServiceNowのインシデント内から数回のクリックでユーザーのコンピュータへのリモートデスクトップ接続を開始してサポートを提供できます！サポートセッションの後、セッション情報は将来の参照のために自動的にインシデントに記録されます��。エンドユーザーは接続するために事前にソフトウェアをインストールする必要はありません。
Splashtop On-Demand Supportは、ITサポートチーム、ヘルプデスク、MSPs向けに最適化されたソリューションで、高いパフォーマンスと堅牢なセキュリティを備えた最高クラスのアドホックリモートサポートソリューションを求める方に最適です。
主な機能
インシデント内からユーザーのコンピュータへのリモートセッションを簡単に作成
リモートセッション中にファイル転送、リモート再起動、技術者デスクトップの共有などのSplashtopのフル機能を活用してください。
セッション情報を自動的に記録し、インシデントからアクセスする
リモートセッションは完全に暗号化されています
「Splashtop On-Demand Supportを使用するヘルプデスク技術者は、ServiceNowのインシデント内から直接リモートセッションを開始できるようになりました」とSplashtopのCTO、Philip Sheuは述べています。「これにより技術者の時間が節約され、ServiceNowから切り替えることなく多くのことができ、監査トレイルが改善されます。」
Availability
Splashtop SOS統合 for ServiceNowは、ServiceNow Storeで現在利用可能です。sales@splashtop.comに連絡してくださいSplashtop SOSライセンスをServiceNow統合で使用するために。Splashtop SOSに関する追加情報と無料トライアルはhttps://www.splashtop.com/sosで入手可能です。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。
ServiceNow Store
ServiceNow Storeは、ISVテクノロジーパートナーからのNow Certifiedアプリの排他的なソースであり、ServiceNowを補完し、拡張し、顧客に価値をもたらす時間を加速します。
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