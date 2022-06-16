SplashtopがコロナウイルスCOVID-19の発生に対応して60日間の無料リモートアクセスソフトウェアを��提供
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*コロナウイルスの状況が当初大きな打撃を受けたアジア諸国で改善されたため、60日間のトライアルプログラムは終了し、新しいトライアルは 14 日間となります。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年2月14日 — Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、コロナウイルスの影響を受けた国々の企業や個人に無料のリモートアクセスを拡大しています。シンガポール、中国、香港、台湾、マカオの住民は、Splashtop Business Accessの無料トライアルにサインアップすると、60日間の無料トライアルが延長され、アウトブレイク中にリモートで作業できます。他の国の居住者は14日間無料で利用できます。
追加情報は、https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus でご覧いただけます。
香港では、公務員、銀行職員、弁護士、その他の民間部門の従業員がウイルスの脅威を最小限に抑えるために在宅勤務を求められました。他の組織や企業もこの傾向に従っています。
在宅勤務には、画面共有、スケジュール/タスク管理、ドキュメントなどのデータ共有のためのさまざまなツールが必要です。多くの企業がそのインフラを欠いて��います。
コロナウイルスの影響を受けた地域を支援するために、Splashtopはシンガポール、中国、香港、台湾、マカオに所在する企業および市民に対して、ビジネスリモートアクセスソリューションを60日間無料で提供しています。
Splashtop Business Accessは、ユーザーがスマートフォン、タブレット、または他のコンピュータからWindows PCやMacに接続できるようにします – まるで仕事用コンピュータの前に座っているかのように。Splashtop Business Accessは、ドラッグアンドドロップのファイル転送や画面共有へのリモートアクセスも提供します。
「私たちはアジアの従業員、友人、家族の健康を深く心配しています。そのため、この恐ろしい病気の影響を受けた人々に私たちの技術を提供しています。私たちは、業界の他のベンダーも同じことをすることを望み、奨励します。このアウトブレイクが早く収束することを祈っています。」– Mark Lee, CEO of Splashtop
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供しています。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。
Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、モノのインターネット（IoT）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータだけでなくiOSおよびAndroidデバイスにもリモートアクセスしてサポートを提供す��ることを可能にします。
Splashtopのコラボレーションサービス、Mirroring360やClassroomを含む、デバイス間で効果的な画面共有を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.