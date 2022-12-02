SplashtopとNTTドコモが提携し、ビジネス顧客向けに「Splashtop Business Lite」セキュアリモートアクセ�スソリューションを提供
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Splashtop Business Liteは、ビジネスユーザーがiPadから企業のデスクトップ、アプリケーション、データにリモートアクセスできるようにし、ビジネスの生産性を向上させます。
カリフォルニア州サンノゼ — 2014年9月2日 — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーとして、NTTドコモと提携し、NTTドコモのiPadビジネス顧客向けにSplashtop Business Liteを提供することを発表しました。Splashtop Business Liteは、NTTドコモの「ビジネスプラス」プログラムに含まれています。
Splashtop Business Liteは、スマートフォン、タブレット、コンピュータ用のリモートデスクトップソフトウェアで、ユーザーが企業のコンピュータにリモートアクセスし、オフィスを離れても通常通りに業務を行うことを可能にします。Splashtopは世界中で1800万人以上のユーザーを獲得しています。Splashtopのユニークな技術は、どんなワイヤレスネットワークでも高いパフォーマンスのリモートデスクトップ体験を可能にし、企業顧客向けに強化されたセキュリティと管理機能を提供します。
「NTTドコモと提携し、ビジネスユーザーの採用を加速させるために、NTTドコモの『ビジネスプラス』の簡単な請求を可能にすることに興奮しています」とSplashtopのCEO兼創��設者のMark Leeは述べました。「キャリアは、ARPUとスティッキネスを拡大しながら、顧客に価値を提供するためにSplashtopを見つけています。」
NTT DoCoMoの「Splashtop Business Lite」は、SaaSベースのクロスデバイスリモートアクセスおよび接続ソリューションです。現在、NTTドコモの「ビジネスプラス」プログラムには14種類のエンタープライズアプリが含まれており、Splashtopは唯一のリモートデスクトップソリューションです。Docomoは、iPadビジネス顧客のために「Splashtop Business Lite」を選び、ビジネスの生産性とセキュリティを向上させました。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1800万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。
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