Splashtop、2025年のGartner Peer Insights™ Voice of the Customer for リモートデスクトップソフトウェアで強��力なパフォーマーに選ばれる
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
この評価は、リモートデスクトップソフトウェアを評価するITチームの実際の顧客体験と成果を反映しています。
CUPERTINO, Calif., 9月2025年9月9日 – Splashtopは、2025年のGartner Peer Insights™ Voice of the Customerレポートでリモートデスクトップソフトウェアの強力なパフォーマーとして認識されました。Strong Performerクアドラントへの配置は、Splashtopが全体的な体験スコアで市場平均を上回ったことを示していますが、ユーザーの関心と採用においては市場平均を下回っています。
Splashtopは、46件の企業および政府機関からの有資格レビューに基づき、5つ星中4.7の総合評価と97%の推薦意向を受けました（2025年6月30日時点のレビューに基づく）。
「私たちは、ITのためにハイブリッドワークを安全で管理しやすくすることに投資していると信じています。これは、従業員が愛するユーザー体験と組み合わされています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「これは日々の仕事に現れています。アーティストが応答性の高いリモート接続を介して詳細なCGIを制作したり、従業員が必要なときに迅速なサポートを受けたり、エンドポイント管理がビジネスに支障をきたすことなくシステムを稼働させ続けたりしています。」
顧客は一貫して使いやすさ、速度、セキュリティ、そして応答性の高いサポートを強調しています。
「安全で効率的なエンタープライズリモートアクセスソリューションを提供し、IT管理コストを効果的に削減しながら、リモートサポートにおけるユーザー満足度と効率を大幅に向上させます。」ITアソシエイト, 銀行業, 企業規模: 50M – 250M USD。
「コンピュータの割り当てと管理コンソールの信頼性は、市場で見た中で最高です。」IT部門長, 旅行とホスピタリティ, 企業規模: 50M - 250M USD。
「操作が簡単で、インターフェースはシンプルでわかりやすく、機能は私たちのニーズを満たしています。」マネージャー, ITセキュリティとリスク管理, ITサービス, 企業規模: 500M - 1B USD
Gartner Peer Insightsの「Voice of the Customer」は、Gartner Peer Insightsのレビューを技術とサービスの購入者�向けの洞察にまとめた文書です。この集約されたピアの視点は、個々の詳細なレビューとともに、Gartnerの専門家による研究を補完し、購入プロセスにおいて重要な役割を果たすことができます。ピアは技術製品やサービスの検証済みのレビュアーであり、提供を評価するだけでなく、購入決定前に考慮すべき貴重なフィードバックも提供します。組織がセキュアなハイブリッドワークを拡大する中で、Splashtopは生産性を向上させ、ITの負担を軽減し、リモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理全体でセキュリティを強化する実用的なツールの提供に注力しています。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセス、サポート、エンドポイント管理ソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Disclaimers
Gartner, Voice of the Customer for リモートデスクトップソフトウェア, Peer Contributors, 29 August 2025.
Gartner®およびPeer Insights™は、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標です。全著作権所有。Gartner® Peer Insights™のコンテンツは、個々のエンドユーザーの自身の経験に基づく意見で構成されており、事実の声明として解釈されるべきではなく、Gartnerまたはその関連会社の見解を代表するものではありません。Gartnerは、このコンテンツに描かれているベンダー、製品、またはサービスを支持せず、このコンテンツの正確性または完全性について、商品性または特定の目的への適合性を含むいかなる保証も明示または黙示しません。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理�ソリューションを提供する世界トップクラスの高評価プロバイダーであり、どこからでも働ける世界においてセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現します。顧客の成功を最優先事項とするSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtop は、柔軟性の高いプランで、ユーザーが自分に合った方法で成長し、スケールできるよう支援するパートナーです。Splashtop は、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー として、今日のIT環境における進化し続ける課題への対応を支援するための Microsoft の取り組みに歩調を合わせています。詳細は、splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください。