Splashtop、CybersecAsia Readers' Choice Awards 2024でライジングスターに選出
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セキュアリモートアクセスとサポートソリューションへの革新とコミットメントを称えて、アジア太平洋地域で
SINGAPORE、2024年9月26日 – Splashtopは、セキュアリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーとして、名誉ある第5回CybersecAsia Readers’ Choice AwardsでRising Starとして認められました。CISO、技術リーダー、サイバーセキュリティの専門家によって投票されたこの賞は、アジア太平洋地域のサイバーセキュリティリーダーを、その重要な役割、革新、業界の進歩を称えます。Splashtopは、世界のリモートおよびハイブリッドワークフォースが生産的であることを可能にしながら、その革新とセキュリティへの献身でCybersecAsiaの読者によって選ばれました。
ライジングスター賞は、アジア太平洋のサイバーセキュリティ市場で大きな影響を与えた新しいプロバイダーを称えます。Splashtopは、ハイブリッドワーク環境の増大する需要に応える、シンプルでありながらセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供する信頼できるパートナーとして急速に地位を確立しています。
「私たちが初めてノミネートされた年にCybersecAsiaの読者によってライジングスタ�ーとして認められたことを光栄に思います」と、Splashtopのアジア太平洋地域担当副社長のLeonard Wongは述べました。「安全でありながらシンプルなリモートアクセスとサポートは、今やビジネス運営の必須要素です。私たちの使命は、あらゆる規模の企業のセキュリティを簡素化し、ITユーザーに簡単に運用に取り入れられる革新的なソリューションを提供することです。この賞は、アジア太平洋地域の組織が進化するサイバー脅威の状況に安全に適応するのを支援するという私たちのコミットメントを裏付けるものです。」
CybersecAsiaの編集長Victor Ngは、Splashtopの認識について、「パンデミック後のハイブリッドワーク環境で、Splashtopは組織や個人が新しい常態に適応するのを支援するために革新を行い、ハイブリッドワーク、リモートアクセス、サポートのニーズに合わせたソリューションを提供しています。」と述べました。
Splashtopソリューションは、シングルサインオン（SSO）統合、多要素認証、IPホワイトリスト、詳細なアクセス制御を含む高度なセキュリティ機能を提供し、ITチームが複数の認証レイヤーを通じてユーザーの身元を確認できるようにします。エンドツーエンドの暗号化と透かしがリモートセッションのコンテンツを保護します。コンプライアンスと規制管理のために、集中化されたセッション録画がリモートセッションを自動的にクラウドに記録し、SIEM統合がアプリケーションやネットワークハードウェアによって生成されるセキュリティアラートのリアルタイム分析を可能にします。SplashtopはISO 27001、GDPR、SOC-2などのグローバルなセキュリティ基準に準拠して��おり、機密データが安全に保たれます。
2024年のCybersecAsia Readers’ Choice Awardsは、地域で最も権威のあるプログラムの1つであり、優れたサイバーセキュリティソリューションプロバイダーを認識しています。今年は、21社がその革新性で表彰され、アジア太平洋全域から1,100人以上の有資格者が受賞者を選びました。
サイバー脅威が増加し続ける中、安全で信頼性の高いリモートアクセスソリューションの需要が重要になっています。Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com