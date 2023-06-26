Splashtopがハイブリッドワークソリューションプロバイダーオブザイヤーに選ばれました
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RemoteTech Breakthrough Award 2023で、Splashtopは高性能なハイブリッドワーク環境を実現するソフトウェアソリューションプロバイダーとして選ばれました。
CUPERTINO, Calif., 2023年6月27日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、2023 RemoteTech Breakthrough Awardsでハイブリッドワークソリューションオブザイヤーに選ばれたことを誇りに思います。この名誉ある賞は、リモートワークを可能にする世界最高の技術企業、製品、サービスを認識し、今年は世界中から1,250以上のノミネーションを受け取りました。
ハイブリッドおよびリモートワーク環境では、パフォーマンスがビジネスの継続性と収益性にとって重要です。Splashtopのソフトウェアは、高度な圧縮技術を利用して帯域幅の要件を最小限に抑え、4Kストリーミングと60fpsで完璧なユーザー体験を提供するスムーズで安定した接続を保証します。これにより、リモートワーカーはどのデバイスからでも高性能なワークステーションやCPU集約型アプリケーションに接続でき、パフォーマンスを犠牲にすることなく利用できます。Splashtopのsecure ソフトウェアは、すべてのオペレーティングシステムで信頼性のあるリモートアクセスを保証し、ユーザーがどこからでも、どのデバイスからでもシームレスに作業できるようにし、企業の柔軟性とBYOD（Bring Your Own デバイス）ポリシーを向上させます。
「ハイブリッドワークソリューションオブザイヤー賞は、Splashtopの顧客中心のイノベーションへのコミットメントと、効率的で生産的なハイブリッドワーク環境を促進する上での重要な役割を認めるものです」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「私たちは、テクノロジーがリモートワークを簡素化し、どこからでも効果的に働けるシームレスでパフォーマンス重視のソリューションを提供する世界を想像しています。」
企業がハイブリッドワークを標準化する中で、どこからでも安全で生産的な作業環境を提供するための適切な技術ソリューションを見つけるという課題に直面しています。今年の受賞者は、技術、ビジネス、学術、分析の専門知識を持つ専門家のパネルによって完全に分析、評価、採点されました。エントリーはリモートワークフォースにもたらす革新性を基に評価されました。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとリモートサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com