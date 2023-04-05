Splashtop が EdTech Awards 2023 のファイナリストに選出
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Splashtopのリモートアクセスとサポートソリューションは、教育のための変革的な技術と革新に対するEdTech Digestの賞で認められました。
カリフォルニア州クパチーノ – 2023年3月29日 – Splashtopは、どこでも働ける世界をシンプルにするリモートソリューションのリーダーとして、教育向けリモートソリューションがEdTech Awards 2023のファイナリストに選出されたことを誇りをもって発表します。EdTech Digestが主催するEdTech Awardsは、EdTechに特化した世界最大のアワードプログラムであり、テクノロジーを通じて教育を変革する優れた貢献を表彰しています。Splashtopは、ネットワーキング、情報技術（IT）、接続性、またはアクセスソリューション部門のCool Tool awardのファイナリストです。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションは、教育機関が学生体験を向上させ、効率を高め、セキュリティを向上させるための多くの利点を提供します。Splashtopのオールインワンプラットフォームを活用することで、教育機関はリソースとテクノロジーへのより公平なアクセスを提供し、教職員のための安全なハイブリッドワ��ークポリシーを可能にし、ITプロフェッショナルにインフラを管理しサポートするためのツールを提供します。さらに、Splashtopは、無許可のアクセスやサイバー脅威から機密データを保護することで、将来の機関をサポートします。Splashtopの強力なサポートソリューションは、Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebookの幅広いデバイスサポートも提供します。
「名誉あるEdTech賞に認められたことを光栄に思います」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「今日、教育機関は、場所やデバイスに関係なく、すべての人に同じレベルのアクセス性とパフォーマンスを必要としています。Splashtopのリモートアクセスソリューションは、デジタルおよび物理的な障壁を取り除き、学生の体験を向上させ、教育の提供方法への公平なアクセスを提供します。」
EdTech Awardsは、教育技術における最も優れた革新者、リーダー、トレンドセッターを認識し、称賛し、祝うために2010年に設立されました。今年のファイナリストと受賞者は、より大きなフィールドから絞り込まれ、教育的な実用性、効果と結果、サポート、明確さ、価値と可能性などのさまざまな基準に基づいて評価されました。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細はこちら、Splashtop.com/educationをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、8K / 60fpsと遅延のない体験を実現できます。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス、幅広いデバイスサポート、そして迅速なカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com