SplashtopとLenovoが提携し、すべてのThinkPadタブレットとPCをシームレスに接続
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すべてのThinkPadタブレットとPCにSplashtopをバンドルして、画面を超えたコンテンツとアプリケーションの共有のためのパーソナルクラウドを作成
2012年4月18日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであるSplashtopは、本日、5月から受賞歴のあるSplashtop リモートデスクトップ HDがすべてのLenovo ThinkPadタブレットにプリバンドルされ、Splashtop StreamerがすべてのLenovo ThinkPad PCにプリバンドルされることを発表しました。Splashtopを使用すると、ThinkPadユーザーは個人のクラウドを簡単に作成し、ThinkPadタブレットやその他のモバイルデバイスから任意のコンピュータ上のファイルやコンテンツにリモートアクセスできます。
「Lenovo ThinkPadは、すべてのThinkPadデバイスがシームレスに接続し、コンテンツやアプリケーションを共有できるようにする、パーソナルクラウド革命のリーダーです」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「Splashtopを使用すると、ThinkPadをすぐにデジタルホームまたはオフィスのプライベートクラウドに変えることができます。」
「Lenovoは、ThinkPadタブレットでのSplashtop リモートデスクトップ HDやPCでのSplashtop Streamerを通じて、ThinkPadユーザーを喜ばせること�に興奮しています」と、Lenovoのエコシステムおよび収益化担当副社長のMark Cohen氏は述べています。「これは、クラウドサービスの有効化と、ThinkPadユーザーが望むマルチデバイスとマルチスクリーンでのコンテンツとアプリケーションの共有に向けた最初のステップです。」
5月から、すべてのLenovo ThinkPad TabletsにはSplashtop リモートデスクトップ HDがプリインストールされ、どのコンピュータにもリモートアクセスできるようになります。すべてのLenovo ThinkPad PCにはSplashtop Streamerがプリバンドルされます。
Splashtop リモートデスクトップ HDは特別プロモーション価格$8.99 USD（通常価格$19.99 USD）で、Splashtop リモートデスクトップは$4.99 USD（通常価格$9.99 USD）でLenovo App Shop、Lenovo Enterprise App Shop、Google Play、Amazon Appstore for Androidで販売されています。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。600万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスにSplashtopが出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtop ホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop リモートデスクトップ: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer