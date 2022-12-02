SplashtopとLenovoがLenovoワークステーション向けのリモート3Dグラフィックスを発表しました。
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Lenovo Remote 3D Graphics, Powered by Splashtop, is Optimized for NVIDIA Quadro GPU, Delivering Unprecedented Remote 3D パフォーマンス
大手PCメーカーのLenovoは、Splashtop 2.0を搭載したQuickStart™をアップグレードし、新しいIdeapad S10-3tタッチスクリーンネットブックを導入しました。Lenovo workstationの顧客は、3D CAD/CAMファイル、MRIやX線画像、石油やエネルギー業界のデータ、アニメーションやビデオグラフィックスを含むすべてのビッグデータに、どのリモートデバイスからでもリモートアクセスできます。
すべてのLenovoワークステーションの顧客は、Remote 3D Graphicsストリーミングソリューションを無料で楽しむことができます。管理性、セキュリティ、監査トレイル、クロスネットワークストリーミング機能を強化する必要があるお客様は、Splashtop Business（クラウド）またはSplashtop Enterprise（オンプレミス）にアップグレードできます。Splashtop BusinessとEnterpriseは、高いセキュリティと規制要件を持つ政府、金融、医療、製造業などの業界向けに設計されています。
「Splashtop リモートデスクトップは、60fps以上の3Dレンダリングと30ms未満のレイテンシーをWi-Fiネットワーク上でサポートする高いパフォーマンスで知られています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Lenovoと共に、プロフェッショナル市場のワークステーション顧客に最高のリモート3Dソリューションを提供し、3Dデザイナー、医師、研究者、アニメーターなどを支援したいと考えています。」
「LenovoはPCとモバイル市場で革新をリードするパイオニアです。顧客は、使いやすさとパフォーマンスに対する私たちのコミットメントを理解しています」と、製品および垂直マーケティングのディレクターである Scott Ruppert は述べています。「Splashtop と提携することで、Lenovo P シリーズ ThinkStation ワークステーションに、これまでで最も優れた設計のワークステーションである Lenovo Remote 3D Graphics を提供し、優れた信頼性と革新の伝統を継続しています。」
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、Lenovo、HP、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより迅速で簡単でコスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。これは、NVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を2年連続で受賞した唯一の会社です（2012年と2013年）。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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