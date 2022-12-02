SplashtopとLenovoが中国のLenovoThinkStation顧客にリモート3Dグラフィックス機能を提供
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Lenovo Remote Solution, Powered by Splashtop, is Optimized for GPU Powered Lenovo ThinkStation, Delivering Unprecedented Remote 3D パフォーマンス
SAN JOSE, Calif. — 2013年10月29日 — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーとして、Lenovoと提携し、中国のすべてのLenovo ThinkStation顧客にリモート3Dグラフィックス機能を提供することを発表しました。ThinkStationの顧客は、3D CAD / CAM、医療用電子カルテ（EMR / EHR）システム、MRIやX線画像、石油・エネルギー業界のデータビジュアライゼーションソリューション、アニメーションスタジオでのリモート3Dやビデオ編集ツールを、どのリモートデバイスからでもリモートアクセスできるようになりました。
Splashtopは、画面のピクセルのみをリモートデバイスに拡張するスクリーンレンダリングとデリバリーテクノロジーです。これは、データが企業のファイアウォール内のThinkStationを離れることがないことを意味し、Splashtopは政府、金融サービス、医療、製造業、その他の高いセキュリティと規制要件を持つ業界にとって非常に安全なソリューションとなります。
「Splashtopは、WIFIネットワーク上で60フレーム以上の3Dゲームを30ミリ秒未満の遅延でリモートで提供する最初で唯一のソリューシ��ョンです」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Lenovoと共に、プロフェッショナル市場のThinkStation顧客に最高のリモート3Dソリューションを提供し、デザイナー、医療提供者、研究者、アニメーターなどの3Dアプリケーションユーザーを支援します。」
Splashtopを搭載したLenovo Remote Solutionは、3G / 4Gネットワークをシームレスに動作するようにWAN最適化されています。Anywhere Access Packのサブスクリプションを利用すると、リモートセッションは暗号化され、中国内のAlibabaのAlicloudやShandaのGrand Cloudを含む分散リレーインフラストラクチャを通じてインテリジェントにルーティングされます。ショートカットとオーバーレイ機能、カスタマイズ可能なショートカットとゲームパッドとして知られる機能により、タッチ中心のデバイスを使用するモバイルプロフェッショナルは、あらゆるリモート3Dアプリケーションを効果的に制御できます。
「Lenovoは世界の主要なPCおよびモバイルデバイスメーカーであり、顧客に価値を提供するために継続的に革新しています」とLenovo Worldwide ThinkStation Product & Vertical Marketingのディレクター、Rob Hermanは述べています。「Splashtopと提携することで、Lenovo Remote Solutionを中国のThinkStation顧客に革新的なリモート3D機能で喜ばせることができます。」
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ�、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPN互換性の問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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