Splashtop、iOSとAndroidのリモートデスクトップアプリのリーディングデベロッパーが、Windows PC向け�の無料リモートデスクトップアプリをリリース
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtop リモートデスクトップは、すでに強力なiOS、Android、webOSサポートに加えて、Windows PCにも対応し、真のHD体験を提供します
2011年7月19日 — カリフォルニア州サンノゼ — Splashtop® Inc.は本日、クロスデバイスコンピューティング分野の世界的リーダーとして、現在タブレットからスマートフォンまで数百万台のモバイルデバイスで、PCやMacへのフルオーディオおよび高解像度（HD）ビデオ対応のリモートアクセスを可能にしているWindows client（Splashtop Remote Desktop向け）のリリースを発表しました。Splashtop Remote Desktop for Windows では、ユーザーはプライベートネットワーク内またはインターネット経由で、PC から PC、および PC から Mac へのリモートアクセスも無料で利用できます。
「Splashtopは、iOS、Android、webOS、Windowsを実行しているかどうかにかかわらず、何十億ものデバイスをつなぐという私たちのビジョンを実現しています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「新しいWindows クライアントにより、私たちは10億台以上のWindows PC、そして数十億台のタブレットやスマートフォンをPCやMacと接続できるようになりました。」
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション（Outlook、PowerPoint、Keynote、Excel、Wordなど）は、この新しいアプリで簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームを含む個人のエンターテイメントコンテンツもリモートで視聴できます。モバイルデバイス、スマートフォン、タブレット、ノートブック、ウルトラブックだけでどこにでも行き、Splashtop StreamerをインストールしたPCやMacにフルアクセスできます。
Splashtopの特許出願中の技術は、リモートコンピュータのグラフィックス処理ユニットを使用して、高品質のオーディオとビデオをデスクトップアプリケーションに提供します。他のリモートデスクトップ製品とは異なり、Splashtopはユーザーに以下を許可します：
PCまたはMacからストリーミングされるHD映画やビデオ（最大30フレーム/秒）を楽しむ
World of Warcraft、StarCraft、EA Sportsなどの低遅延のインタラクティブ3Dゲームをプレイする
シンプルで直感的なインターフェースを通じて簡単にセットアップ
Splashtop リモートデスクトップ is comprised of two components:
クライアントデバイスで動作するSplashtop リモートデスクトップアプリケーションは、iOS、Android、webOS、そして今やWindowsをサポートしています。
Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以上がインストールされた任意のコンピュータで動作する無料のSplashtop Streamerソフトウェア
Splashtop リモートデスクトップ for Windowsはwww.splashtop.com/downloadsからダウンロードできます。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、2006年に設立され、どこでも人々がデバイスやクラウドを介してコンテンツに迅速にアクセスできるようにすることを目指しています。Splashtopの主力製品であるSplashtop リモートデスクトップは、Apple App StoreとAndroid Marketでベストセラーとなっており、ユーザーはモバイルデバイスやPCからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyの7000万台以上のPCとモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtop Home: www.splashtop.com Windows向けSplashtop リモートデスクトップ: www.splashtop.com/downloadsSplashtop PC および Mac Streamer： www.splashtop.com/streamer