SplashtopがWired XDisplayを発表、コンピュータ画面をモバイルデバイスに拡張・ミラーリングするた�めの最速の画面共有ソリューション
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サンノゼ、カリフォルニア — 2015年9月2日 — Splashtop Inc.は、Internet of Things向けのクロスデバイス接続で世界をリードする企業として、画面ミラーリングと拡張製品ラインに最新の追加製品、Splashtop Wired XDisplayを発表しました。既存の受賞歴のあるSplashtop Extended Wireless DisplayはローカルWIFI環境で動作しますが、新しいSplashtop Wired XDisplayはコンピュータとApple iOSデバイス間でUSBライトニングケーブルを使用することで、ユーザーに向上したパフォーマンスと信頼性を提供します。このソリューションは、標準のUSBケーブルを使用して、まもなくAndroidタブレットと電話をサポートする予定です。
Splashtop Wired XDisplayは、iPhoneやiPadをコンピュータの追加ディスプレイに変え、生産性を向上させます。主な機能には以下が含まれます：
* 高パフォーマンス (1080P または retina display at 60fps)
* Windows 7の既定のAeroデスクトップテーマをサポートし、半透明のウィンドウを特徴とします
* iPhoneを回転させると自動で向きが変わる（横向きと縦向きの両方で動作）
* 拡張ディスプレイの位置をコンピュータに対して選択する能力
* 安全な有線接続
「私たちの目標は、ユーザーが持っている可能性のあるどんなデバイスでも、ワイヤレスまた�は有線で接続されているかに関わらず、超高速で使いやすい画面ミラーリングと拡張ソリューションでユーザーを喜ばせることです。」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言います。「今日、何百万ものユーザーがSplashtop製品を使用して、リモートサポート、リモートアクセス、コラボレーション、デバイス間の画面共有を行っています。接続されたデバイスやIoTの数は、今後数年間で企業や家庭で指数関数的に増加しています。」
Splashtop Wired XDisplayは、コンピュータ画面をiOSデバイスにミラーリングおよび拡張するためのもので、Apple AppStoreで利用可能です:
iPod、iPhone、iPadの無料トライアル： https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
iPadのフルバージョンを購入: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
iPhoneのフルバージョンを購入: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Splashtop Wired XDisplayについての詳細は、https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplayをご覧ください。
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Splashtop について
Splashtop Inc.は、Internet of Things (IoT)向けに最高クラスのクロスデバイス接続を提供し、リモートサポート、画面共有コラボレーション、クラウドコンピューティングを可能にします。2000万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。Splashtopは、教育および1:1イニシアチブ向けにSplashtop Classroom、Splashtop Whiteboard、Mirroring360などの製品を開発しました。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞、NVIDIAの「Ones to Watch」賞（2012年および2013年）、および2013年と2014年のRed Herring 100 North Americaファイナリストに選ばれています。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、複数の国際オフィスを持っています。詳細は、www.splashtop.com および www.mirroring360.com をご覧ください。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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robert.ha@splashtop.com