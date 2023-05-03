Splashtopは、クリエイティブな個人やスタジオ向けに設計された初の高性能リモート体験を開始しました
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Splashtop Business Access パフォーマンスのローンチにより、最高クラスのパフォーマンス機能を必要とするビジネスや個人にプレミアムなリモート体験を提供します。
Cupertino, Calif. – 2023年5月3日 – Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーは、本日、Splashtop Business Access パフォーマンスの発売を発表しました。これは、独立したアーティスト、ゲーマー、建築＆デザイン、クリエイティブ企業向けに最適化された新しいリモートアクセスソリューションです。Business Access パフォーマンスは、通常は高価なエンタープライズソリューションでしか見られないリモート環境で、クリエイティブなプロフェッショナルが新たな生産性のレベルを達成することを可能にします。今、特に高いパフォーマンスを求めるユーザーには、外出先でもスピードと品質の要求を満たすために必要な機能を備えた手頃な価格のプロフェッショナルグレードのソリューションがあります。
Business Access パフォーマンスは、クリエイティブなプロフェッショナ�ルに、どこにいても、どのデバイスからでも、モバイルデバイスやタブレットを含めて、最高の仕事をするための柔軟性と競争力を与えます。小規模なクリエイティブ企業で働くプロフェッショナル、例えばゲーム開発者や建築家など、エンタープライズレベルのパフォーマンスを必要とする人々は、AutoCAD、Modoモデリングソフトウェア、DaVinci ResolveやAdobe Premiereなどの非線形編集ツールのようなリソース集約型のアプリやソフトウェアに接続できます。Splashtopは、Nvidia、Intel、AMDの最新のグラフィックスカードやGPUを含むさまざまなハードウェアに最適化されています。
個人ユーザーやフリーランサーは、今や手頃な価格でパフォーマンスに優れたリモートアクセスソリューションを手に入れることができます。ゲーマーは、どこからでも仮想的にストリーミングしてプレイでき、没入感のある、ほぼ遅延のない体験をサウンドと色で楽しめます。写真家、ビデオグラファー、デザイナー、その他のクリエイティブプロフェッショナルは、しばしば現場を離れて旅行しますが、業界や場所に関係なく、強化された速度とパフォーマンス機能が必要です。Business Access パフォーマンスを使用すると、ユーザーは現場から生のコンテンツや映像をアップロードし、リモートで主要なワークステーション上の編集ソフトウェアにアクセスして、完全な柔軟性を持ってポストプロダクション作業を完了できます。
「Splashtopは、業界での使いやすさとパフォーマンスの向上に対するコミットメントで知られています。NVIDIA、AMD、Intelのようなチップメーカー、WACOMのようなハードウェアメーカー、Adobe、Autodesk、Solidworksのようなツールベンダー、AWS、OCI、GCP、Azureのようなネットワークインフラプロバイダーと共に、ユーザーエクスペリエンスを最適化し、可能な限りの遅延を削減するために細心の注意を払っています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Business Access パフォーマンスの発売と、すべての高度なパフォーマンスの利点を備えたSplashtop Enterpriseのアップグレードにより、アーティストやデザイナーがどこでも働けるようにし、スタジオがあらゆる場所から才能を引き寄せることが可能になります。」
創造的な機能と利点には以下が含まれます：
信頼性のある4Kスピード – リアルタイムで作業を行い、4k HD品質と最大60フレーム/秒（fps）のフレームレートを実現します。
4:4:4 Color – 最も正確な色、コントラスト、画像の詳細を体験してください。
High Fidelity オーディオ – 超高オーディオビットレートに調整して、詳細なサウンド編集、AV同期、ポストプロダクションを行います。
リモートスタイラス – リモートセッション中にスタイラスデバイスやペンの圧力、向き、傾き、サイズを強化して楽しむことができます。
USB デバイスのリダイレクト – 3Dモデリングソフトウェアでの作業をより効率的に行うための3Dマウスや、ゲーム開発をレベルアップするためのカスタマイズされたゲームパッドやコントローラーなど、専門的なツールをリモートで使用して正確に作業します。
リモートマイク – ローカルのマイク入力をリモートコンピュータと仮想的に接続し、録音ソフトウェア、会議ソフトウェア、ディクテーションソフトウェアなどの必要なアプリにシームレスにアクセスします。
Wacom Optimization Ready (Project Mercury) – WacomインタラクティブデバイスとSplashtopの緊密に統合されたソリューションを使用して、完全に最適化されたリモート環境で極めて精密なアートワークを作成します。
すべてのパフォーマンス機能は、 Media & Entertainment (M&E) 、 Architecture, Engineering, and Construction (AEC) 、放送、ゲーム開発など、シングルサインオン（SSO）、詳細設定、SIEM統合、エンタープライズAPI、そのほかの機能といった 強化されたセキュリティ を必要とする業界向けの Splashtop Enterprise でご利用いただけます。
Splashtopは、メディアプロフェッショナル向けのリモートアクセスソリューションで利用可能な最高の価値とパフォーマンス機能を提供し、イベントの100周年記念中にリモートプロダクションカテゴリで2023 NAB Show Product of the Year Awardを受賞しました。Business Access パフォーマンスはすぐに利用可能です。詳細については、Splashtop.com/products/business-access/performanceをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com