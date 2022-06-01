Mirroring360 Senderは、プレゼンター、教育者、ゲーマーがコンピュータ画面を大画面にワイヤレス��で共有できるようにし、パフォーマンスを強化します！
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Mirroring360 Senderは、プレゼンター、教育者、ゲーマーがコンピュータ画面を大画面にワイヤレスで共有できるようにし、パフォーマンスを強化します！
サンノゼ、カリフォルニア — 2015年5月27日 — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーとして、最新のスクリーンミラーリングおよび拡張製品ラインにMirroring360 Senderを追加したことを発表しました。会議室、教室、または家族の部屋で、ユーザーはWindows PCやタブレットの画面をApple TV、コンピュータ、またはAmazon Fire TV、Amazon Fire TV Stick、Google Nexus Playerなどのメディアデバイスに接続して大画面テレビ/ディスプレイに即座にストリーミングできます。
Mirroring360 Senderは、Windows 7、Windows Vista、およびWindows 8コンピュータで利用可能です。インストールされると、WiFiネットワークを使用して、Apple TVやMirroring360レシーバーソフトウェアがインストールされたコンピュータやデバイスを含む互換性のあるレシーバーを検索します（システムの完全なリストはこちらをクリック）。PC画面のミラーリングと拡張技術は新しいものでは��ありませんが、Mirroring360 Senderはフレームレートと遅延の両方でこれまでで最高のパフォーマンスを提供します。これにより、特にグラフィックス、ビデオ、ゲームに関する今日のメディアリッチな世界で、新しい可能性の扉が開かれます。
この新しい追加により、Mirroring360製品ファミリーは、iPad、iPhone、PC、Mac、Surface Pro、Android 5デバイスを含む、ほぼすべてのデバイスからの高速画面共有をサポートするようになりました。2014年中頃の初リリース以来、BYODや1:1イニシアチブを持つ何千もの企業や学校が、Mirroring360を導入して、プレゼンテーション、教育、トレーニング、(モバイル)アプリやコンテンツの展示/録画など、デバイスを使ったより良いコラボレーションを可能にしています。急速な採用のもう一つの理由は、製品が企業や学区の導入のしやすさと使いやすさに焦点を当てていることです。独自のMirroring Assistと大規模導入機能により、IT管理者はネットワークを再構成したり、新しいネットワーク機器を購入することなくソリューションを展開できます。詳細はこちら about Mirroring Assist.
「私たちの目標は、どのデバイスを持っていても、共有とコラボレーションを超高速で簡単に行えるソリューションでユーザーを喜ばせることです。」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「ますます多くの会議室ディスプレイがApple TV、Amazon Fire TV、またはコンピュータに接続されています。Mirroring360を使用すると、異なるドングルやワイヤーを心配する必要はありません。誰でもすぐにプレゼンテーション、アプリ、またはメディ�アコンテンツを大画面に送信できます。Mirroring360レシーバーと組み合わせることで、複数の人が画面を並べてキャストすることも可能です。」
Mirroring360 Sender for Windowsは現在、￥770（50%オフ）で期間限定でプロモーション中で、7日間の無料トライアルがあります。詳細はwww.mirroring360.com/pc_appletvをご覧ください。
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Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。Splashtopは、教育や1:1イニシアチブのために、Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard、Mirroring360（こちらを参照）を含むいくつかの製品を開発しました。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、複数の国際オフィスを持っています。詳細は www.splashtop.com および www.mirroring360.comをご覧ください。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディアコンタクト
Robert Ha