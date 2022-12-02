Splashtop、HPのwebOSデバイス向けリモートデスクトップを発表
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使いやすいアプリで、ユーザーはMacやPCに接続し、ファイルにアクセスしたり、ビデオを見たり、Flashベースのゲームをプレイしたりできます
2011年5月16日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc.は、インスタントアクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、webOS向けのSplashtop® リモートデスクトップを発表しました。このアプリケーションにより、ユーザーはHP webOSベースのスマートフォンからデスクトップコンピュータ全体に簡単にワンクリックでアクセスでき、フルビデオとオーディオをサポートします。
「私たちは、世界中の何十億ものデバイスをつなぐビジョンを持って、Splashtop リモートデスクトップを作りました」と、SplashtopのCEOで共同創設者のMark Leeは述べました。「HPのwebOSへのサポートは、その方向への重要なマイルストーンです。」
Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーはHP Palm Pre 2およびHP Palm Pre PlusスマートフォンをwebOS 2.1で使用できます：
直感的なタッチコントロールとおなじみのwebOSジェスチャーを使用して、コンピュータをリモートで完全に操作し、ファイルにアクセスし、コンピュータアプリケーションと対話します。
iTunes®、Windows® Media Player、またはその他の形式で保存されたビデオを視聴し、音楽を再生します。
特許出願中のSplashtopストリーミング技術を介して、World of Warcraft™やBejeweled™などの高度なPCおよびFlashベースのゲームをプレイ
Microsoft Officeドキュメント（Word、Excel、またはPowerPoint）で作業し、Microsoft Outlookにアクセス
Splashtop リモートデスクトップ for webOSは、今日HP App Storeで$4.99で利用可能です。
Splashtop Remoteは、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、またはMac OS X 10.6以上のオペレーティングシステムに接続します。Splashtop Remoteは、WebOSデバイス上で動作するアプリケーションと、コンピュータ上で動作するアプリケーションの2つのコンポーネントで構成されています。スマートフォンやタブレットは、任意のネットワークを介してコンピュータに接続します。Splashtop Remoteの詳細はこちらをご覧ください: https://www.splashtop.com/remote
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop リモートデスクトップは、Apple App Storeでベストセラーとなっており、ユーザーはPCから離れている間でもスマートフォンやタブレットからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。アプリケーションは現在、Apple App Store、iTunes、およびAndroid Marketで利用可能です。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop PRチーム
便利なリンク：
Splashtopホーム：https://www.splashtop.com
Splashtop Remote：https://www.splashtop.com/remote