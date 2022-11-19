Splashtopがヨーロッパの中小企業向けに新しい「Limitless」リモートITサポートソリューションを発�表
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Splashtop SOS Teamsは、IT、カスタマーサポート、ヘルプデスクチームに、無制限のデバイスに対する迅速でコスト効果の高いセキュアなリモートサポートソリューションを提供します
* SOS Teamsは2022年11月11日以降、新規加入者には利用できなくなりました
オランダ、アムステルダム、2022年2月9日 — Splashtopは、セキュアでEU GDPRに準拠したリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーとして、欧州の中小企業市場向けに設計された最新のリモートITサポートソリューションを発表しました。Splashtop SOS Teams は、現在ほとんどのヨーロッパ諸国で一般提供されており、IT部門、カスタマーサポート、ヘルプデスク/サービスデスクチームに対して、有人および無人のリモートITサポートのための迅速でコスト効果の高い (技術者1人あたり年間固定価格199ユーロで無制限のデバイス) 完全なソリューションを提供します。
Splashtop SOS Teamsは、技術者があらゆるデバイスから「無制限」のリモートサポートを提供できる単一のアプリです。だから、たとえ現場にいて予期しないことが起こっても、すぐに行動できます。
「どこからでも働くことが、ITサポートチームに新たな複雑さをもたらしました。彼らは、より広範なデバイスとオペレーティングシステムにわたって、タイムリーで安全かつ特定の技術サポートを提供する必要があります」と、Splashtop EMEAのゼネラルマネージャーであるAlexander Draaijerは述べています。「Splashtop SOS Teamsは、中小企業にとってリモートサポートをシンプルで手頃な価格にします。ユーザーのデバイスに移動するために時間やお金を無駄にする必要はありません。技術者は、どこからでも、どのデバイスからでもユーザーのデバイスにリモートでアクセスし、必要なときにすぐに制御を取り、有人サポートで問題を即座に解決できます。または、無人サポートを提供して、複数のエンドポイント、アプリ、システム全体で更新やメンテナンスを実行します。」
Splashtop SOS Teamsの恩恵を受けるのは誰か:
顧客や従業員の満足度を向上させながら、セキュリティの姿勢を改善し、ITサポートコストを削減したいと考えている組織。
在宅勤務中にサポートを受ける従業員は、IT問題に直面したときに生産性を向上させ、ストレスレベルを低下させるのに役立ちます。
IT技術者は、迅速なオンデマンドの有人リモートサポートを提供し、モバイルを含むほぼすべてのデバイスでエンドユーザーの問題を迅速に解決する必要があります。
エンドユーザーがいなくてもコンピュータをリモートで管理し、無人サポートを提供する必要があるITチーム。
設定やトラブルシューティングのために直接対面サポートが必要だったITチーム。
Splashtop SOS Teamsは、無敵の価値を提供し、簡素化されたワークフロー、高いパフォーマンス、幅広いデバイスサポート、ユーザー権限を提供し、GDPRなどの規制に準拠しています。ソリューションのシンプルさのおかげで、技術者とエンドユーザーにとってサポートリクエストが簡単になります。また、画面共有、デバイス間のファイル転送、ユーザーとのチャット、セッションの記録など、技術サポートの問題を迅速かつ効果的に解決するために必要なすべてのツールを組織に提供します。
「私たちは、リモートの生産性を本当に向上させ、技術的なフラストレーションを排除するITサポートソリューションの提供にレーザーフォーカスしています」とDraaijerは続けました。「Splashtop SOS Teamsは、ヨーロッパでのリモートITサポートにおいて本当に最高の価値を提供します。さらに、当社の高度なセキュリティ、完全な機能セット、電話やチャットでアクセス可能な即時のグローバルカスタマーサポートは他に類を見ません。”
*Splashtop SOS Teamsは、中小企業向けのリモートサポートソリューションの幅広い製品ポートフォリオの一部です。SOS Teamsは現在、英国とスイスでは利用できません。
Splashtop について
シリコンバレーとアムステルダムに本社を置くSplashtopは、セキュアリモートアクセスとサポートのリーダーであり、ユーザーが必要とする対面の体験を提供し、ITが信頼できるセキュリティを提供します。不格好で遅いリモートアクセスソリューションとは異なり、Splashtopの対面体験は、現場のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全です。4k品質で60fps、企業レベルの信頼性とスケーラビリティがパフォーマンスの基準を設定します。Splashtopは、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidのアクセスとサポー��トを単一のアプリケーションで簡素化します。2段階認証とシングルサインオンが組み込まれており、SOC2、GDPR、CCPA、HIPAAのコンプライアンスにより信頼できるセキュリティを提供します。Splashtopの即時グローバルサポートにより、会社の規模に関係なく、ユーザーは直接専門家と話すことができます。詳細はこちら at www.splashtop.com.