Splashtopがデバイス画面ミラーリングとWindows画面共有を備えたMirroring360 Proを発表
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新しいソリューションは、Windowsの画面共有機能をAirPlayとWebRTCベースのデバイス画面ミラーリングと組み合わせ、iOS、Chromebook、Android、Windows、Macから利用可能です
Mirroring360 Proを使ったデバイス画面のミラーリングと画面共有
カリフォルニア州サンノゼ — 2017年4月25日 — Splashtop Inc.は、Mirroring360 Proを発表しました。Mirroring360製品ファミリーへのこの新しい追加は、デバイス画面のミラーリングと画面共有ソリューションを組み合わせ、教育とビジネスのための包括的なコラボレーション体験を提供します。
Mirroring360 Proは、教育者、ビジネスプロフェッショナル、個人がモバイルフォン、タブレット、Chromebook、その他のコンピュータからアプリ画面、音楽、映画、テレビ番組、写真、ゲームをコンピュータ画面にストリーミングまたはミラーリングすることを可能にします。
新しいMirroring360 Proの画面共有機能は、デバイスの画面共有をPCに組み合わせ、Windowsコンピュータの画面をシンプルなウェブリンクで共有する能力を持つことで、共有を次のレベルに引き上げます。
Mirroring 360 Proの新機能には以下が含まれます：
Windowsコンピュータの画面を最大40人のローカルまたはリモートの視聴者と共有
画面共有はネットワークやデバイスを超えてウェブ経由で利用可能です
共有された画面は、ダウンロードやインストールを必要とせずに、ウェブブラウザを備えた任意の電話、タブレット、Chromebook、またはコンピュータから表示できます
洗練されたユーザーインターフェースにより、デバイス画面をコンピュータにキャストするのがこれまで以上に簡単になりました。
必要なときに迅速にサポートを受けられるウェブ、メール、電話によるプレミアムサポート
「過去1年間で、Mirroring360の多くのユーザーと話をしました。よくあるリクエストは、デバイスの画面をコンピュータにミラーリングするだけでなく、コンピュータやスマートボードの画面を会議の参加者や学生に放送できるようにしたいというものです」と、SplashtopのCEOであるMark Lee氏は述べています。「私たちは今、Mirroring360 Proでその機能を提供しており、ユーザーはダウンロードやインストールなしでウェブリンクを介してコンピュータ画面を共有できます。」
画面共有は、プロフェッショナル、ビジネス、教育のためのコラボレーションを可能にします��。
Mirroring360 Proの統合デバイス画面ミラーリングと画面共有は、ビジネスおよび教育環境でのコラボレーションを簡素化します：
ソフトウェア app development teamsやproduct managersは、デバイスからコンピュータにソフトウェアをデモし、会議室でプロジェクトし、同じ画面をリモートビューアーと共有することができます。すべてMirroring360 Pro appから行えます
営業担当者は、スマートフォンやタブレットからコンピュータを通じて情報を共有し、シンプルなウェブリンクで電話会議に視覚的要素を追加できます
教師は、クラスの前の画面を見るのが難しい学生に、同じコンテンツを学生の机のChromebookやタブレットにキャストして簡単に見ることができるようにすることができます。
価格と提供状況
Mirroring360 Proは、Splashtopからすぐに利用可能で、https://www.mirroring360.com/pricingで既存のMirroring360ユーザーには初年度￥1,650、新規ユーザーには￥3,300の期間限定の導入価格で提供されます。既存の顧客は、元のMirroring360ライセンスを購入した際に使用したユーザー名とパスワードでログインすることで、Mirroring360 Proを割引価格で購入できます。
無料で完全に機能するトライアルがhttps://www.mirroring360.comから利用可能です。
Mirroring360の企業全体または学校全体の設定には、SplashtopはMirroring360 Large 設定パッケージを提供しています。 Large 設定パッケージは、Mirroring360および/またはMirroring360 Pro用に利用可能で、MSIパッケージ、プリセット構成オプション、単一キーライセンス、ネットワーク間接続用のMirroring Assist（ネットワーク上のチャットなBonjourブロードキャストをオフにするオプションを含む）、およびその他の強化された機能とサポートが含まれています。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーンによる生産性向上、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスを使えば、どこからでも、あらゆるデバイスでアプリやデータにアクセスできます。Splashtopのリモートサポートサービスを利用すると、IT部門やMSPsがコンピュータ、モバイルデバイス、産業機器、Internet of things (IoT) をサポートできます。Mirroring360 や Splashtop Classroom を含む Splashtop のコラボレーションサービスでは、デバイスをまたいで効果的な 1対多 の画面共有を実現できます。現在、2,500万人を超えるユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、Asus、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーは、1億台を超えるデバイスにSplashtopをバンドルしています。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopのキャリアパートナーには、AT&T、NTT DOCOMO、KDDI、SoftBank、そして多くの販売代理店が含まれます�。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。Mirroring360の詳細については、https://www.mirroring360.comをご覧ください。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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ロバート・ハ