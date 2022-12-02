Splashtop は、Amazon FireTV や Google Nexus Player を含む Android デバイス向けの Mirroring360 AirPlay Receiver を��発売します。これにより、HDTV やプロジェクターに接続できます
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iOSまたはMACから任意のAndroidデバイスに、音楽、映画、写真、ゲーム、アプリをワイヤレスでミラーリングまたはストリーミング。無料版と有料版をGoogle PlayおよびAmazon Android App Storeで提供しています
カリフォルニア州サンノゼ（PRWEB）— 2014年10月28日 — Splashtop Inc.は、クロスデバイス・コンピューティングおよびコラボレーションの世界的リーダーとして、Android向けMirroring360 AirPlay Receiverを発表しました。Mirroring360 を使えば、音楽、映画、テレビ番組、写真、ゲーム、画面をあらゆる Android デバイスにストリーミングまたはミラーリングできます。インストール後、Mirroring360 により、Android デバイスが AirPlay レシーバーになります。その後、iPad、iPhone、iPod Touch、MAC の AirPlay メニューからデバイスを見つけて選択し、ストリーミングとミラーリングを開始できます。
「WindowsとMAC用のMirroring360は、特に教師やビジネスプレゼンターの間で何十万人もの人々に楽しまれています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Google Nexus PlayerやAmazon FireTVのようなAndroidベースの大画面接続デバイスの拡大に伴い、顧客からプラットフォームサポートの拡大を求められました。」
Mirroring360 AirPlay Receiver for Androidをどのように使用しますか？
iOSやMACからAndroidベースのセットトップボックスに接続された大画面HDTVに写真、ビデオ、映画などをワイヤレスでストリーミングまたはミラーリングします。
iOSやMACからAndroidユーザーにプレゼンテーション、製品デモなどをワイヤレスで共有
iOSやMACのゲームを、どのAndroid デバイスにも接続された大画面HDTVでプレイしましょう。あなたのiOSデバイスはリモートゲームコントローラーになることができます。
トレーナーは、シートのコンテンツに参加者が参加できるようにすることで、より効果的になることができます
今日、65%以上の節約を： 限定期間中、各ライセンスを通常$19.99のところ、わずか￥770で提供しています。大量購入も可能です（sales@splashtop.comにお問い合わせください）。詳細については)。Google Play、https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360、およびAmazon Android App Storeで無料の試用をお試しください。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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